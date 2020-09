Coelho reestreia no comando do Corinthians contra o Fluminense; relembre o retrospecto do técnico

Depois de quase nove meses, Dyego Coelho está de volta ao comando do Corinthians. O treinador ocupará a vaga deixada por Tiago Nunes, que foi demitido na sexta-feira depois da derrota no clássico para o Palmeiras, na Neo Química Arena.

A reestreia do comandante será contra o Fluminense no estádio do Maracanã, neste domingo, às 16h (de Brasília).

A primeira experiência de Coelho dirigindo o time alvinegro foi após a saída de Fábio Carille, em 2019. O interino durou apenas oito jogos, dos quais ele venceu três, empatou dois e perdeu outros três. Foram 11 pontos de 24 disputados, resultando em um aproveitamento de 45,83%.

“A sensação é a melhor possível porque a gente está dentro de casa. Me sinto confortável em falar com os atletas. Minha missão é fazer com que eles tenham alegria em jogar futebol. O Corinthians é isso, independentemente de quem está em campo. Temos que nos doar ao máximo para fazer com que a torcida esteja com a gente. Eles nunca vão nos abandonar, mas precisamos mostrar algo a eles. E vamos fazer isso com muita garra”, disse à Corinthians TV.

Antes de voltar ao time principal, Coelho foi o técnico do sub-20 do Corinthians e comandou a equipe na Copa São Paulo de futebol júnior, caindo na semifinal para o Internacional, que sagrou-se campeão.

Agora, a ideia da direção corintiana é deixar o ex-lateral na função enquanto procura por um novo técnico, mas a opção dele permanecer não é descartada.

No atual momento, o Corinthians está em 14º lugar do Brasileirão, com nove pontos conquistados.

Veja os jogos de Coelho no Brasileirão 2019:

Corinthians 3 x 2 Fortaleza – 31ª rodada

Palmeiras 1 x 1 Corinthians – 32ª rodada

Corinthians 0 x 0 Internacional – 33ª rodada

Botafogo 1 x 0 Corinthians – 34ª rodada

Corinthians 3 x 0 Avaí – 35ª rodada

Atlético-MG 2 x 1 Corinthians – 36ª rodada

Ceará 0 x 1 Corinthians – 37ª rodada

Corinthians 1 x 2 Fluminense – 38ª rodada