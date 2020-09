Coesão e coerência: Entenda significado e diferenças

A coesão e a coerência textual são dois dos elementos exigidos em uma das cinco competências de avaliação da redação do Enem. Além disso, devem estar presentes em quaisquer textos da língua portuguesa.

Saber o que significa a coesão e a coerência textual e como aplicar ao texto é fundamental para garantir uma boa nota. Contudo, muitos estudantes não sabem diferenciar ambos os elementos. Por esse motivo apresentamos um breve resumo sobre o assunto.

A coerência consiste no encadeamento lógico do texto, ou seja, é o equilíbrio e a unidade de ideias dentro do texto.

Para construir um texto coerente, o estudante precisa ter domínio sobre o tema ou, ao menos, uma bagagem prévia mínima. Desse modo, a coerência está intimamente ligada ao conteúdo apresentado no texto. A argumentação deve seguir uma linha de raciocínio que seja harmônica.

Por sua vez, a coesão diz respeito à estrutura do texto. Nesse sentido, a coesão é um mecanismo linguístico que deve ser usado para ligar os elementos dentro do texto.

Portanto, a coesão depende da utilização correta das palavras para a construção do texto, no sentido de conectar todos os seus elementos: palavras, frases, orações e parágrafos. Assim, o uso de conectores, conjunções, advérbios, os pronomes e outros elementos linguísticos é crucial para construir um texto coeso.

Qual é a diferença entre coesão e coerência?

Considerando o significado de ambos os elementos, é possível diferenciá-los com maior clareza. Assim, a diferença básica consiste em a coesão ser interna ao texto e a coerência ser externa ao texto.

Em outras palavras, a coesão diz respeito à articulação interna do texto, ou seja, é feita através de mecanismos gramaticais. De modo distinto, a coerência textual diz respeito à articulação externa, ou seja, trata do sentido da mensagem veiculada no texto.

Desse modo, um texto pode ser coeso, com um bom trabalho de articulação gramatical, e não ter coerência por faltar lógica na argumentação. Assim, para que o texto seja completo, é preciso trabalhar ambos os elementos.

