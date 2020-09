REDAÇÃO – Publicado em 10/09/2020, às 20h19 – Atualizado em 11/09/2020, às 00h30

Luísa Sonza e Vitão decidiram assumir o romance nesta quinta-feira (10). Os cantores publicaram fotos de momentos íntimos a dois em seus perfis no Instagram. O que não esperavam, no entanto, era ler comentários de fãs do ex-marido da artista. “Coitado do Whindersson Nunes”, disparou um internauta.

Fotos em clima romântico não são novidade para os fãs de Luísa e Vitão. Por causa de registros desse tipo, em junho, a cantora sofreu ataques de ódio nas redes sociais por induzir fãs a acreditarem que ela tinha engatado um romance com o compositor.

No entanto, na ocasião, as fotos faziam parte de uma estratégia de marketing da música Flores. Desta vez, o público entendeu que os artistas assumiram o romance.

Amigos dos cantores passaram a dar parabéns pelo anúncio público. Cleo, David Brazil, Negra Li, Lexa e outros famosos deixaram comentários elogiando o novo casal. Em sua página, Luísa fez questão de agradecer o carinho com emoticons de coração ou um “obrigada”.

Em abril último, Luísa e o youtuber Whindersson Nunes confirmaram o término do casamento deles de dois anos. Segundo nota, o fim da relação foi amigável. Quando a cantora foi atacada nas redes sociais, o humorista defendeu a ex-mulher, provando que a amizade permanece.

Entre os fãs, no entanto, a situação parece ser outra. Seguidores do influenciador digital deixaram comentários de descontentamento com o novo romance de Luísa. “Coitado do nosso Whindersson”, escreveu Enzo Costa. “Primeira coisa que pensei”, endossou Andressa Silva. “Me senti no lugar do Whinderson agora”, comentou Letícia Silva.

Whindersson Nunes se manifesta

Citado nas redes sociais de Luísa Sonza e Vitão, Whindersson Nunes foi parar nos Trending Topics do Twitter logo após a confirmação do namoro de sua ex-mulher. O humorista aproveitou a onda para tuitar diversos memes e frases, que os internautas consideraram alfinetadas para o casal.

Inicialmente, o youtuber compartilhou uma imagem do personagem Pernalonga com cara de triste. Depois, deixou escapar que estava de olho na movimentação em sua página. “Adoro vocês tremendo aí para ver o que vou postar”, declarou. “O pai está on desde maio”, escreveu em seguida, uma referência a sua separação, que aconteceu em abril.

Ao comentar sobre sofrência, o influenciador ainda ganhou um comentário de Marília Mendonça, o que deixou os internautas ainda mais ligados nas supostas indiretas. “[Sofrência no álbum] dele não sei amigo, mas no meu… precisando estamos aí”, declarou a cantora.

Para finalizar, Nunes republicou uma postagem de dezembro de 2019 em que citava o atual namorado de Luísa. “Se eu fosse o Vitão, eu arrumava um amigo que chamasse Luiz e abria uma marca chamada Luiz & Vitão (risos). Ia vender que só”, dizia o texto.

Serase tem sofrencia no albo do matue

— Whindersson Nunes (@whindersson) September 10, 2020

no dele eu num sei migo, mas no meu.. 😬 precisando tamo aí

— Marilia Mendonça (@MariliaMReal) September 10, 2020

