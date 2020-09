Com 535 minutos como profissional, Gabriel Veron é o jogador ‘mais valioso’ do futebol brasileiro

Gabriel Veron foi o herói do Palmeiras no duelo contra o Red Bull Bragantino no domingo (6) ao empatar e dar assistência para Willian Bigode virar o jogo e garantir o triunfo por 2 a 1, em Bragança Paulista. Os dois lances ocorreram nos 25 minutos em que esteve em campo, em um retorno que saiu melhor do que esperado por ele em seis meses.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O longo tempo fora dos gramados e pouco tempo dentro dele no domingo não parecem ter prejudicado em nada o talento do garoto e a confiança que a torcida tem nele. Nem mesmo parece ter afetado o seu valor no mercado da bola.

Contabilizando todas os torneios, inclusive a Florida Cup, Veron soma no total 535 minutos pelo Palmeiras, o que poderia ser traduzido em quase seis partidas se tivesse sido titular sempre. Ainda assim o jovem de 18 anos é um dos mais valorizados do Brasil.

Segundo o site TransferMarkt, Veron está avaliado em 22,5 milhões de euros (R$ 140,9 milhões). É o único a superar a barreira dos 20 milhões de euros no país. Depois dele está Gabigol, o artilheiro do Flamengo, avaliado em 18,5 milhões de euros (R$ 115,8 milhões).

JOGADOR CLUBE VALOR (EURO) VALOR (R$) Gabriel Veron Palmeiras 22,5 140,9 Gabigol Flamengo 18,5 115,8 Matheus Henrique Grêmio 17,5 109,6 Arrascaeta Flamengo 15 94 Pedro Flamengo 12 75,2 Gerson Flamengo 11 68,9 Marcos Paulo Fluminense 10 62,6 Jean Pyerre Grêmio 9 56,4 Soteldo Santos 8 50,1 Kaio Jorge Santos 7,2 45,1

Veron teve pouco tempo em campo pelo Palmeiras por causa da juventude (completou 18 anos no último dia 3 de setembro) e pela lesão que sofreu em 4 de março, agravada depois por outra lesão em julho, quando a quarentena do futebol estava no fim.

Por todo esse contexto, ele deixou a partida de domingo ciente de que teve papel importante, mas com os pés no chão.

“Se a torcida deposita confiança, é pelo meu potencial. Fico muito feliz com isso. Agradeço muito ao departamento médico do Palmeiras, que me deixou voltar só quando estiver 100%”, disse na saída do campo.

play 2:37 Comentarista analisou as atuações do time paulista nos últimos jogos

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O técnico Vanderlei Luxemburgo não assegurou que o jovem vá fazer parte da escalação titular contra o Corinthians na próxima quinta-feira (10), na Neo Química Arena, na continuação do Campeonato Brasileiro.

Mas o treinador prometeu contar com ele, indicado que vai aproveitar o jovem talento palmeirense de alguma forma.

“Veron já entrou diversas vezes, tem mais experiência. Estava fazendo falta, eu queria que ele voltasse. Ele tem o drible, a finalização, quebra linhas… Ele promete muito. Precisamos contar com ele”, disse Luxemburgo, no último domingo.