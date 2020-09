Com auxílio emergencial, popularidade de Bolsonaro tem recorde

O instituto Ideia Big Data divulgou resultado de pesquisa neste sábado (12) sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O índice de aprovação do presidente ficou em 40%, a porcentagem mais alta em 2020.

De acordo com a pesquisa, muitos brasileiros avaliavam o governo como “ótimo” e “bom” e agora consideram “regular”. Isso significa que, apesar da aprovação ter aumentado, a avaliação piorou.

A diferença acontece porque, na pesquisa, os entrevistados respondem se aprovam ou não o governo e as opções de respostas são “sim” ou “não”. Entre os que respondem “sim”, podem avaliar o governo como “ótimo”, “bom” ou “regular”. Entre os que respondem “não”, há quem avalie como também “regular”, “ruim” e “péssimo”.

A pesquisa feita pelo Ideia/Exame há duas semanas, quase todos que aprovavam o governo o avaliavam como “ótimo” ou “bom”. Essa pesquisa foi feita antes do governo anunciar a redução do valor das parcelas do auxílio emergencial e do valor da cesta básica subir.

Já na pesquisa divulgada ontem, quase metade dos entrevistados considera o governo “regular”. Nesse meio tempo, foi anunciado que o auxílio emergencial será prorrogado por quatro parcelas de R$ 300. Além disso, inflação e desemprego continuam em alta, o que pode puxar a popularidade ainda mais para baixo nas próximas pesquisas.