Com casos de Covid-19 na volta às aulas, França fecha 22 escolas

Os centros de ensino da França retomaram as aulas presenciais nesta semana, na terça-feira (1º). Contudo, após 3 dias de volta às aulas, o governo do país determinou o fechamento de 22 escolas.

As 22 escolas têm casos confirmados de pessoas com Covid-19. Dentre as escolas, dez estão no território europeu e 12 ficam na ilha Reunião, no Oceano Índico.

De acordo com o anúncio feito por Jean-Michel Blanquer, o ministro da Educação da França, nesta sexta-feira (04), além das escolas, entre 120 e 130 turmas também foram fechadas por conta de casos de Covid-19. Além disso, o ministro explicou à rádio Europe 1 que as turmas que apresentam pelo menos um caso de contaminação têm as aulas suspensas. Quando as escolas apresentam mais de 3 casos confirmados há o fechamento.

A França tem cerca de 60 mil instituições de ensino em seu território. Após a reabertura, houve apuração de cerca de 250 suspeitas ou confirmações de casos de contaminação de coronavírus nas escolas.

No entanto, a suspeita é de que as pessoas se contaminaram fora das escolas, antes da volta às aulas.

Apesar de 22 escolas terem as aulas suspensas, o ministro avalia como positiva a retomada das aulas, considerando o número de 60 mil centros de ensino no país. “Apesar do medo, todo mundo voltou para a escola e isso me deixa satisfeito”, afirmou Jean-Michel Blanquer.

O ministro afirmou ainda que, caso haja um fechamento das escolas em massa, haverá um protocolo pensado justamente para ajudar as famílias dos alunos.

Entre as medidas de segurança sanitárias para volta às aulas figuram o uso obrigatório de máscara para os professores e alunos a partir de 11 anos, dentro e fora das escolas.

