Com cinemas fechados, Telecine lança filme na TV e no streaming · .

Com boa parte das salas de cinema no Brasil ainda fechadas por conta da pandemia, os estúdios e as distribuidoras estão procurando novas formas de liberarem seus filmes. Nesta quarta-feira (16), o Telecine lançará na TV e no streaming Telecine Play um longa brasileiro que ainda não passou pelas telonas e estava “encalhado” desde a segunda quinzena de março, quando a quarentena começou no Brasil.

Três Verões é o primeiro de uma série de filmes inéditos e exclusivos que serão lançados pelo selo Première Telecine, uma iniciativa feita para turbinar o número de assinantes do canal.

“O Telecine sempre apoiou a exibição dos filmes no cinema, entendendo que é uma experiência única, capaz de formar e atrair novos públicos. Mas entendemos também que, cada vez mais, esse momento do cinema pode se expandir para outras plataformas. Nosso objetivo é ser a plataforma em que se dá o encontro do público com seus filmes”, defendeu Sóvero Pereira, diretor de Conteúdo e Aquisições do Telecine, em comunicado.

O longa estreia às 22h no Telecine Premium –no mesmo horário, será liberado no streaming, que custa R$ 37,90 por mês e conta com um pacote de 2 mil filmes no catálogo, com 30 dias de degustação gratuita. Além disso, o longa também ficará disponível em plataformas online (Now, Vivo Play e Oi Play) para ser alugado à parte.

“O fechamento dos cinemas na semana em que Três Verões estrearia trouxe preocupação, pois havíamos investido muito na campanha para o filme atingir um grande público, o que parecia impossível com a pandemia. Mas a parceria com o Telecine foi fundamental para a gente repensar como atingir um grande público em todo o país e garantir um lançamento forte do filme”, explicou Felipe Lopes, diretor da distribuidora Vitrine Filmes.

Apesar de não ter sido lançado para o público em geral no Brasil (exceto nos drive-ins), Três Verões estreou em 91 salas na França, após a reabertura dos cinemas franceses em junho, e também foi exibido na Espanha, na Itália, na Holanda e na Polônia. O filme teve uma longa carreira em festivais, com estreia mundial no Festival de Toronto, no Canadá.

O que esperar de Três Verões?

A primeira exibição de Três Verões no Brasil aconteceu na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em outubro de 2019. O . assistiu ao longa em uma exibição feita para a imprensa realizada em São Paulo, em 9 de março, dez dias antes da data prevista para o lançamento nos cinemas.

Dirigido por Sandra Kogut, o filme é contado pelo olhar de Madá (Regina Casé), uma caseira em um condomínio de luxo à beira-mar no Rio de Janeiro. A família para qual ela trabalha se desmantela em função da prisão de Edgar (Otávio Müller), político que entra na mira da Operação Lava Jato. Apesar desse ponto de realidade, a trama e os personagens são fictícios.

Três Verões se passa ao longo de três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017), sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Ano-Novo, na luxuosa casa de veraneio da família. Madá é envolvida no esquema de corrupção ao pedir um empréstimo para os patrões.

Esse é o terceiro papel seguido de mulher pobre na carreira de Regina Casé. A atriz ressalta um preconceito com o estranhamento do público por ela defender personagens com características do “povão”. Mas, ao contrário de Lurdes (da novela Amor de Mãe, também atrapalhada pela pandemia) e de Val, do premiado longa Que Horas Ela Volta? (2015), Madá não é nordestina.

“Todo mundo estranhou: ‘Está fazendo três empregadas domésticas seguidas?’. Mas quantas atrizes só fizeram patroas, e nunca ninguém perguntou: ‘Vai fazer outra patroa, não vai ficar repetitivo?’. Existem mais patroas ou empregadas no Brasil? Existem muito mais empregadas, então todas as atrizes, não só eu, deveriam fazer muito mais empregadas”, opinou a atriz em entrevista em março para a reportagem.

No elenco, também estão nomes como Rogério Fróes, Gisele Fróes e Jessica Ellen, que trabalha com Regina em Amor de Mãe, novela que volta à Globo em 2021.

Assista ao trailer de Três Verões abaixo:

© 2020 . | Proibida a reprodução