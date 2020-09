Com doenças crônicas, Susana Vieira dá detalhes do momento do diagnóstico

Susana Vieira comentou sobre como costuma lidar com duas doenças crônicas. A atriz foi diagnosticada há cinco anos com Leucemia Linfocítica Crônica e anemia hemolítica. Em entrevista ao Altas Horas, deste sábado (05), ela explicou que usa bons sentimentos para enfrentar estes problemas.

“Duas doenças raras e difíceis, mas que com minha alegria e bom humor eu até consigo brincar com isso. Posso continuar vivendo e é essa alegria que me mantém saudável”, afirmou a famosa para Serginho Groisman.

Ainda no bate-papo, a artista deu detalhes de como está a sua saúde. “Minha leucemia não pode ser operada, ela é crônica, então eu tenho um câncer como se fosse uma bomba dentro de mim, mas que me estimula a dizer que vou vencer, que isso não me pertence”, explicou.

A veterana também lembrou quando recebeu o diagnóstico do médico. “Quando soube que estava com uma doença que podia ser fatal, a primeira coisa que perguntei foi: ‘Eu vou morrer?’. O médico falou friamente: ‘A senhora está com uma leucemia linfocítica’. E depois perguntei: ‘Quanto meses eu tenho?”, lembrou.

Susana Vieira confessou que não esperava que enfermidades como essa poderiam aparecem em sua vida, devido ao seu bem-estar. “Eu sou, talvez invejada, pela minha energia, meu alto astral, porque não envelheci como naturalmente as pessoas envelhecem… Corro atrás da minha saúde, vou nos melhores médicos, faço academia, alongamento, balé.”

Renata Sorrah, que também participou da entrevista, apoiou a amiga. “Tão bom ver você com essa alegria. Você transborda beleza, tudo. Vence qualquer doença, tenho certeza”, assegurou.