Com estreia da Libertadores, web se lembra que Programa do Ratinho ainda existe · .

O SBT estreou a transmissão dos jogos da Libertadores com a partida entre Bolívar e Palmeiras na noite da última quarta-feira (16), e os internautas que acompanhavam a competição se surpreenderam com a entrada do Programa do Ratinho na sequência da partida. Isso porque muita gente achava que a atração do teste de DNA não existia mais.

“Nossa, gente! Ratinho ainda existe”, escreveu o dono do perfil Nerd Malta. “Libertadores no SBT foi genial. Jogo acaba e já emenda com o Ratinho, logo de cara teste do DNA, aquela simulação maravilhosa, e o pau quebrando em seguida. É isso o que eu quero para a minha TV!”, disse Leonardo. “O jogo acabou e eu descobri que existe teste de DNA até hoje no Ratinho”, completou Israel Mattos.

A noite foi quente na disputa de audiência entre Globo e SBT ontem (17). Com futebol ao vivo, o telespectador pôde escolher entre Corinthians x Bahia pelo Campeonato Brasileiro e Bolívar x Palmeiras pela Libertadores, jogo que marcou a estreia da competição no canal de Silvio Santos.

A Globo, que perdeu os direitos de transmissão do campeonato sul-americano, sequer citou o placar da partida exibida pela emissora concorrente. O canal de Silvio Santos, por sua vez, seguiu a mesma regra e não mencionou o placar do Brasileirão.

Embora seja uma tradição da Globo não repercutir os jogos transmitidos pelas demais emissoras, a cobertura nos telejornais segue limitada. No quadro de esportes do Bom Dia São Paulo desta quinta-feira (17), o repórter Thiago Oliveira anunciou apenas o placar de 2 a 1 para o time brasileiro no confronto com o Bolívar.

Confira a repercussão abaixo:

Nossa gente ratinho ainda existe

— Nerdemalta (@_nerdemalta) September 17, 2020

O jogo acabou e eu descobri que existe teste de DNA até hj no ratinho.

— Israel Mattos (@israelsmattos) September 17, 2020

Libertadores no SBT foi genial. Jogo acaba e já emenda com o Ratinho, logo de cara teste do DNA, aquela simulação maravilhosa e o pau quebrando em seguida.

É ISSO QUE EU QUERO PRA MINHA TV! Uma experiência completa!!!

— Donato, mas pode chamar de Leonardo (@LeoPalestrino12) September 17, 2020

No fim, ficou parecendo que a Libertadores é um quadro do Programa do Ratinho.

— Marcelo Nunes (@marcelonunesrg) September 17, 2020

jogo de libertadores do palmeiras no sbt conseguiu perder em audiência pro joguinho no brasileirão do curinthia contra bahia, na globo KKKKKKKKKKKKKK o ratinho e a christina rocha agora:👁👄👁

— rafa🤡 (@_rafaseixas_) September 17, 2020

Terminou o jogo da libertadores e já emenda com o Ratinho com teste de DNA! Isso é que é emissora! Como diz o Xaropinho:

RAAPAAAZZ

— Tacito (@TacitoAlves1) September 17, 2020

estava assistindo Libertadores, logo em seguida teste de DNA no ratinho eu fiquei tipo (?????)

— revel (@enjoadowf) September 17, 2020

SBT acertou em cheio, do futebol pro ratinho com DNA, homem é bem mais fofoqueiro que mulher. Ratinho ficou até nos tops!

— Leticia Branco (@leticiabranco1) September 17, 2020

Nada melhor que desfrutar de um Palmeiras de Luxemburgo e logo em seguida o TESTE DE DNA do Ratinho. A emissora SBT vive o seu auge.

— Edu (@goldorayo) September 17, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução