Com Everaldo Marques, Fórmula 1 cresce e tem segundo melhor ibope de 2020 · .

Na estreia de Everaldo Marques na Globo, a Fórmula 1 teve o segundo melhor ibope da temporada 2020 e registrou aumento de audiência na Grande São Paulo. Exibido de 9h52 até 12h51 de domingo (13), o Grande Prêmio da Toscana, na Itália, marcou 9,7 pontos na média e atraiu a audiência de 25,6% dos televisores ligados no horário.

Por conta da corrida, que teve duas bandeiras vermelhas, três largadas diferentes e oito carros retirados da prova por causa de acidentes, o Esporte Espetacular não foi ao ar. Na pista, Lewis Hamilton venceu, seguido por Valtteri Bottas e Alexander Albon.

A transmissão do GP da Toscana foi histórica, pois marcou a milésima prova da escuderia Ferrari na categoria e a estreia do circuito de Mugello. Com nove provas no ano, a Fórmula 1 tem 9,1 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo. A disputa mais vista do ano foi o GP da Espanha, com 11,5 pontos de média em 16 de agosto.

A prova de ontem (13) foi a primeira de 2020 que não teve narração de Cleber Machado na Globo. Com Galvão Bueno em casa por conta da pandemia e Luís Roberto morando no Rio de Janeiro, longe dos comentaristas da categoria, que ficam em São Paulo, Cleber virou a voz da Fórmula 1.

O narrador, no entanto, enfrentou críticas dos fãs de automobilismo. Escalado para fazer a transmissão do futebol, com Corinthians x Fluminense na faixa das 16h, o locutor veterano “ganhou uma folga” na manhã de domingo.

Ex-ESPN e contratado pelo Grupo Globo em março, Everaldo teve o desempenho elogiado por colegas de imprensa. O “novato” recebeu as boas-vindas de Galvão Bueno, o titular da posição na emissora desde a década de 1980.

Nas redes sociais, Marques também teve o apoio de colegas de profissão, como os comentaristas Ana Thais Matos, do SporTV, e Leonardo Bertozzi, da ESPN. No Twitter, o narrador comemorou a estreia e disse ter realizado um sonho. Veja abaixo:

O dia em que o homem realizou o sonho do menino. Obrigado a todos pela audiência, pelas mensagens, pelo pensamento positivo. Foi demais!

