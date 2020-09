Com Mahomes em ‘modo MVP’, Chiefs atropelam Texans na abertura da temporada

Atual campeão do Super Bowl, o Kansas City Chiefs mostrou que segue como um dos favoritos ao título em 2020 na NFL. Nesta quinta-feira, na abertura da temporada, os Chiefs atropelaram o Houston Texans por 34 a 20, no Arrowhead Stadium.

Patrick Mahomes, MVP do Super Bowl LIV, em Miami, foi a estrela dos Chiefs na partida.

Assim como no duelo entre os dois times nos playoffs de divisão no começo de 2020, os Texans saíram na frente. Mas agora, foi apenas por 7 a 0 e não 24 a 0 como na pós-temporada.

E assim como nos playoffs, os Chiefs anotaram uma enorme quantidade de pontos consecutivos. 31 dessa vez, para ser mais exato.

Com Mahomes trabalhando bem seus recebedores (Travis Kelce, Sammy Watkins) e o running back novato Clyde Edwards-Helaire, os Texans não tiveram resposta para os Chiefs.

Quando os Texans acordaram, no último quarto anotando dois touchdowns, já era tarde demais para recuperar.

Vida longa aos campeões…

Antes da bola rolar, os cerca de 15 mil fãs no Arrowhead Stadium (a NFL liberou fãs nos estádios, desde que a capacidade esteja de acordo com as leis sanitárias locais) viram a consagraçãod o campeão.

A faixa de campeão do Super Bowl LIV foi exposta e inaugurada no estádio antes da bola voar, para o deleite dos torcedores e membros do time.

Amigos, amigos, negócios à parte…

Deshaun Watson e Patrick Mahomes nutrem respeito um pelo outro. E isso ficou evidente em um lance no primeiro tempo.

Watson, após uma jogada no ataque, naturalmente saiu do campo e foi sentar ao lado do rival no banco de reservas dos Chiefs. Ele levou um tapinha nas costas, sorrisos e seguiu andando.

Watson popped a squat next to Mahomes 😂 (via @thecheckdown)pic.twitter.com/GKbIPuIbjc — ESPN (@espn) September 11, 2020

Patrick Mahomes: 211 jardas passadas, 3 passes para TD, 0 INT’s

Clyde Edwards-Helaire: 138 jardas corridas, 1 TD

Sammy Watkins: 7 recepções, 82 jardas e 1 TD