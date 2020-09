Com mais ibope do que Maisa e Raul Gil, The Boys deixa o SBT só atrás da Globo · .

Série exibida pelo SBT em parceria com a Amazon Prime Video, The Boys marcou 3,8 pontos na Grande São Paulo e foi mais vista do que o Programa da Maisa (3,3 de média) e o Programa Raul Gil (3,6) no sábado (5). A emissora de Silvio Santos mostrou a estreia da primeira temporada na TV aberta da 0h24 à 1h22, no início da madrugada de domingo (6), e só ficou atrás da Globo no horário.

No confronto com a Record, que exibia Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo e o início do Fala Que Eu Te Escuto, The Boys venceu por 3,8 x 3,2. A Globo, com o fim do Altas Horas e o começo do Supercine, registrou 7,6 de média.

O SBT vai exibir todos os episódios da primeira temporada sempre nessa faixa, depois do Bake Off Brasil. Essa é uma estratégia comercial da Amazon para gerar interesse na segunda temporada de The Boys, que começou a ser disponibilizada na sexta-feira (4) no Prime Video.

Veja abaixo as audiências de 5 de setembro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,9 Como Será? 3,8

É de Casa 5,8

SP1 10,7

Globo Esporte 11,6

Jornal Hoje 11,4

Toma Lá, Dá Cá 9,2

Música Boa 8,6

Caldeirão do Huck 10,1

Flor do Caribe 16,0

SP2 22,0

Totalmente Demais 25,4

Jornal Nacional 27,4

Fina Estampa 31,3

Zorra 20,3

Altas Horas 10,7

Supercine: Quebrando Regras 3: Não Se Rendam 7,2

Corujão 1: Contra a Parede 4,6

Corujão 2: O Homem Que Mudou o Jogo 3,1





Média do dia (7h/0h): 4,7 Brasil Caminhoneiro 1,4

Fala Brasil Especial 4,4

Escola do Amor 2,2

Balanço Geral Especial 4,8

Cine Aventura: Quebrando a Banca 4,8

Cidade Alerta (média das duas edições) 6,1

Cidade Alerta 1 6,7

Jornal da Record 6,2

Cidade Alerta 2 5,1

Show do Tom 5,0

Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo 3,8

Fala que Eu te Escuto 1,2

Igreja Universal do Reino de Deus 0,7







Média do dia (7h/0h): 4,4 Big Bang: A Teoria 1,8

Sábado Animado 4,0

The Thundermans 5,8

Programa da Maisa 3,3

Programa Raul Gil 3,6

SBT Brasil 3,4

Máquina da Fama 4,7

Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo 4,0

Bake Off Brasil 7,2

The Boys (estreia – 1ª temporada) 3,8

Notícias Impressionantes 2,1

WWE Raw 1,8

Sobrenatural 1,6

Alarma TV 1,6

Jornal da Semana SBT 1,8







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

