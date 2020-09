Com Messi titular e gol de Coutinho, Barcelona vence amistoso contra time da 3ª divisão

Lionel Messi voltou aos gramados pelo Barcelona neste sábado, depois de ter confirmado sua permanência no clube nesta temporada. Com o argentino como titular, a equipe de Ronald Koeman venceu amistoso contra o Gimnàstic de Tarragona, da terceira divisão espanhola, por 3 a 1, estádio Johan Cruyff, que fica no centro de treinamento do Barça.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O argentino fez parte do time que entrou em campo no primeiro tempo, ao lado de Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Carles Aleñá, Pedri, Griezmann e Dembélé.

Dembélé, com uma finalização dentro da área, e Griezmann, de pênalti, marcaram para o time azul-grená e abriram 2 a 0 em 17 minutos de bola rolando. Javier Bonilla descontou para os visitantes aos 31min.

Na etapa final, Philippe Coutinho converteu penalidade para dar números finais ao placar.

2 Relacionado

Além do brasileiro, Iñaki Peña, Nélson Semedo, Araújo, Jorge Cuenca, Junior Firpo, De Jong, Riqui Puig, De la Fuente, Trincão e Braithwaite fizeram parte do time que atuou na segunda etapa.

Arturo Vidal e Luis Suárez não foram relacionados para a partida, sendo que o clube espera acertar a saída dos dois em breve.

O Barcelona entrará em campo oficialmente pela primeira vez na temporada em 26 de setembro, quando receberá o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. Dez dias antes, a equipe fará amistoso contra o Girona.