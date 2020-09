Com time dilacerado por COVID-19, PSG estreia com derrota para o Lens na temporada 2020/21 da Ligue 1

Atuando com 7 desfalques por contaminação com COVID-19, o PSG começou a temporada 2020/21 do Campeonato Francês com derrota por 1 a 0 para o Lens, fora de casa, nesta quinta-feira, em jogo válido pela 2ª rodada.

O técnico Thomas Tuchel não pode contar com Mbappé, Neymar, Icardi, Di María, Paredes, Keylor Naves e Marquinhos, todos contaminados pelo coronavírus. Com isso, ele teve que recorrer a improvisações (o lateral-esquerdo Kurzawa jogou na ala direita) e a reservas e garotos, como o atacante Kalimuendo, de apenas 18 anos.

Na partida, a equipe da capital até teve amplo controle da posse de bola, com 78% contra só 22% do rival. No entanto, o PSG pouco conseguiu ameaçar a meta de Leca durante os 90 minutos.

Para ilustrar: foram apenas 8 finalizações durante toda a partida, sendo que só uma foi certa.

O atual campeão acabou castigado por um erro terrível do goleiro Bulka, que é a 3ª opção para a meta, mas jogou por causa dos desfalques de Keylor Navas e Sergio Rico.

Aos 13 da 2ª etapa, o polonês foi sair jogando com os pés e entregou de bandeja para o atacante Ganago, que não quis nem saber: soltou um balaço e estufou as redes.

Na comemoração, ele foi para a galera e celebrou com os fãs, já que o Governo autorizou a entrada de 5 mil pessoas no estádio Félix Bollaert.

Com o resultado, o Paris perde sua estreia na temporada da Ligue 1 depois de ganhar por cinco temporadas seguidas.

Já o Lens, que está de volta à elite depois de ser rebaixado em 2014/15, tem muito o que comemorar, já que não vencia o PSG há 12 partidas.

As duas equipes voltam a campo já neste domingo, e os parisienses já têm clássico contra o Olympique de Marselha pela frente.

Jogadores do Lens comemoram gol sobre o PSG, pela Ligue 1 Getty Images

Lens 1 x 0 PSG

GOLS: Lens: Ganago

LENS: Leca; Gradit, Bade e Medina; Michelin, Doucoure (Mauricio), Pérez, Kakuta (Cahuzac) e Sylla (Boura); Banza (Sotoca) e Ganago (Jean) Técnico: Franck Haise

PSG: Bulka; Kurzawa, Kehrer, Kimpembe (Diallo) e Bernat (Bakker); Gueye, Verratti e Ander Herrera; Sarabia, Ruiz-Atil (Dagba) e Kalimuendo (Jesé) Técnico: Thomas Tuchel

O PSG teve 7 desfalques por causa da COVID-19

O PSG teve incríveis 78% de posse de bola no 1º tempo

O PSG fez apenas 3 faltas durante todo o 1º tempo

1º gol de Ganago em 2 jogos pelo Lens na temporada

O PSG só deu 1 chute certo no gol durante todo o jogo

O Lens voltou a vencer o PSG depois de 12 jogos

O PSG havia vencido o jogo de abertura da Ligue 1 nas últimas 5 temporadas

Classificação

– Lens: 12º lugar, com 3 pontos

– PSG: 17º lugar, com 0 ponto

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no final de semana, pela Ligue 1.

Domingo, 13/09, 10h*, Lorient x Lens

Domingo, 13/09, 16h*, PSG x Olympique de Marselha

*horário de Brasília