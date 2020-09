Comentarista do Grupo Globo é alvo de machismo e André Rizek desabafa

O nome de Nadine Bastos figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (3). O motivo? Um comentário da ex-árbitra-assistente a respeito de um lance de Palmeiras x Inter, transmitido pelo Premiere, do Grupo Globo.

A comentarista – assim como Sálvio Spínola, que comentou a partida na Globo – declarou que o toque da bola na mão do zagueiro Luan, do Palmeiras no final do jogo não foi pênalti.

Bastou isso para ela ser alvo de comentários negativos. O que chamou a atenção é que muitos internautas só analisaram a fala de Nadine Bastos e não criticaram Sálvio, que teve o mesmo pensamento.

“Hoje, acordo vendo um volume incomum de posts criticando/ofendendo a Nadine Bastos (nossa comentarista de arbitragem) por causa de uma opinião que ela deu ontem – a mesma de um homem, Salvio Spinola, mas ela que foi parar nos TTs”, escreveu André Rizek em seu Twitter.

“Há quem chame esse tipo de coisa de ‘mimimi’. Mas eu prefiro continuar chamando do nome certo: machismo”, completou o jornalista.

Um usuário do Twitter declarou: “De novo a Nadine falando MERDA. Por favor, mas você não entende nada, Nadine”. Outro afirmou: “Nadine Bastos falando que NÃO foi pênalti do Luan. Sério… Ser um time do sul do Brasil não é fácil”.

Um terceiro falou sobre machismo. “Nas transmissões de ontem, Nadine Bastos disse que não achou o lance do Inter pênalti. Sálvio Spínola, também. Apenas Nadine está nos tt´s do twitter sendo criticada pela opinião. Qual será o motivo?“, disparou.

Nas respostas ao meu post sobre o tema ontem, vários machos se mostraram ofendidos porque a CBF anunciou que vai remunerar homens e mulheres sem diferença de gênero em convocações, Copas do Mundo e premiações (proporcionais ao que a FIFA que paga). Segue… — André Rizek (@andrizek) September 3, 2020