Comercial protagonizado por Flordelis repercute e dá o que falar

Acusada de ter sido a mandante do assassinato do marido, a deputada Flordelis é conhecida há mais de 20 anos no Brasil e chegou a estrelar comerciais de TV e a fazer participações em vários programas entre os anos 90 e 2000.

Hoje, em uma situação completamente diferente de tudo que ela mostrava ser, a pastora está tendo vários vídeos do passado expostos nas redes sociais. Em vários deles, ela acabou virando meme, e um comercial em especial está repercutindo.

Trata-se da propaganda de uma marca de fraudas, na qual fala sobre os benefícios do produto e diz que pode atestar por ser mãe de 42 filhos: “Se você quer sempre ver o seu filho feliz e seu bebê saudável, use fraldas descartáveis da Turminha Feliz”.

“Experiência de mãe. E mãe de 42 filhos. Não vaza e custa pouco. Fraldas Turminha Feliz”, disparou. Para os internautas, imagens como essas são assustadoras, já que agora todos conhecem a sua “verdadeira face”.

“Olhando em retrospecto e sabendo quem é esta mulher agora, fica muito sinistro”, disparou uma pessoa, ao comentar o vídeo no YouTube. Outros, porém, acreditam que ela realmente tinha um bom coração, mas foi mudando com o tempo.

Em outro vídeo que está circulando, a deputada aparece falando com Xuxa Meneghel e surpreende a apresentadora ao revelar que tinha, na época, 41 anos de idade.

Confira: