Como A Fazenda 12 quer entrar para a história e apagar edição fracassada · .

A Fazenda 12 estreia nesta terça-feira (8) com uma expectativa gigantesca dentro da Record e entre os fãs de realities de confinamento com conteúdo 24 horas. Será o primeiro programa do formato no Brasil a ser feito 100% durante a pandemia, sob o risco de infecção pela Covid-19. Com regras mais rígidas de segurança, mudanças no formato e elenco que promete ser “surpreendente”, a atração quer entrar para a história e apagar a 11ª temporada, que foi um fracasso de audiência.

Empolgado com a atual edição, Marcos Mion recebeu todos os 20 peões na sede de A Fazenda no domingo (6) e revelou que o primeiro dia das gravações foi bastante intenso. Todo o conteúdo produzido pelo elenco dentro da casa nas últimas 48 horas será mostrado no programa de estreia.

“Tudo nesse ano está sendo histórico. Esse está sendo um ano que a gente não vai esquecer tão cedo. Todas as primeiras vezes dentro de uma pandemia são históricas. São históricas porque são diferentes, são únicas. É a primeira vez que estamos descobrindo como fazer tudo isso”, disse Mion em um encontro virtual com a imprensa na última semana.

Antes de chegarem na sede em Itapecerica da Serra, São Paulo, os participantes passaram por um pré-confinamento de 15 dias em um hotel, para fazerem testes de Covid-19 e entrarem com a certeza de que não estão infectados pelo coronavírus.

“Quando eu comecei a ver todos os protocolos que a edição estava planejando seguir para evitar o máximo de contato, isso foi me dando uma segurança muito grande. Isso é algo que tem que ser levado em conta, o tamanho do esforço necessário pra levantar um programa no meio de uma pandemia. Isso é histórico!”, admitiu Mion.

A Fazenda 12 vai até dezembro. Nesse período, os participantes confinados na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão não terão contato direto com ninguém da equipe de produção. Os ninjas, por exemplo, que ajudavam nas provas ou apareciam como cinegrafistas em programas ao vivo, não vão mais ter essa proximidade.

Marcos Mion fará suas interações por um telão. Apenas durante as provas ele terá um contato presencial com os peões, mas com uma distância “enorme”, segundo a direção. Serão utilizadas caixas do som para os peões ouvirem o apresentador.

“A grande surpresa é o conjunto de coisas que a gente vai apresentar. A gente vai continuar apostando nas nossas forças, que são as provas, as dinâmicas, a convivência entre eles, que tem modificação também. A aposta é no conjunto elenco, reforçar todas as atividades com os pilares que a gente tem e levar esse conteúdo de qualidade pra todo mundo”, promete o diretor de A Fazenda 12, Fernando Viudez.

Novidades de A Fazenda 12

A Record ainda mantém mistério sobre algumas mudanças no formato e quais serão as alterações na convivência. O que já foi confirmado é o fim dos grupos e um novo calendário semanal, com formação da roça às terças e prova do fazendeiro às quartas; a eliminação continua acontecendo às quintas-feiras.

Essa é uma tentativa de turbinar a audiência do programa, colocando a principal disputa da semana na quarta-feira, quando a novela das nove acaba mais cedo e a Globo exibe futebol, deixando “órfão” parte do público que não gosta de assistir a conteúdo esportivo e prefere um outro tipo de entretenimento.

A Fazenda 11 bateu todos os recordes negativos possíveis no Ibope da Grande São Paulo: final e estreia menos vistas da história e temporada com menor média geral, com apenas 8,2 pontos, inferior aos 8,6 da nona, que era a mais fraca até então.

O tradicional “fogo no feno” de Mion será simbólico em 2020, pois o item não estará mais presente no confinamento rural. O programa contará com Márvio Lúcio, o Carioca, como comentarista humorístico. Ele fará o papel do telespectador que reclama da atração, algo semelhante ao que Rafael Portugal fez no BBB20.

Na parte digital, Victor Sarro será o responsável por apresentar as lives com os eliminados e outros conteúdos para as redes sociais do reality. Os peões terão um aparelho dentro da casa para produzir conteúdo exclusivo para o TikTok, patrocinador do programa.

