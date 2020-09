Como assistir ao evento da Apple hoje (15)

Nesta terça-feira (15), acontece o tradicional evento da Apple. Como já é de costume, a empresa aproveita o mês de setembro para anunciar novos produtos, mas dessa vez tudo acontecerá apenas online.

Sempre que um evento da empresa se aproxima, as pessoas começam a ficar agitadas e ansiosas à espera de alguma surpresa, ou uma novidade bombástica que ainda não tenha vazado nas redes ou captada em alguma insinuação feita pelos executivos.

Para não fugir à regra, o CEO Tim Cook parece ter passado um spoiler na sua conferência para investidores mais recente. Pelo que ficou subentendido, o evento de hoje não será nem sobre iPhones e nem mesmo sobre Macs. As estrelas provavelmente serão iPads e Apple Watches.

Fonte: MacRumors/ReproduçãoFonte: MacRumors

O que esperar do evento?

Como já faz parte da cultura da “empresa da maçã”, muitos rumores já estão rolando. Provavelmente, o nome do evento (“O tempo voa”, em tradução livre) não é por acaso e dois novos Apple Watches são esperados: Apple Watch 6 e Apple Watch SE, uma versão mais acessível do relógio.

Fala-se também na possibilidade de um novo iPad Air com design diferente, um HomePod mais acessível, e novos pacotes de assinaturas de serviços da empresa.

Como assistir ao evento da Apple?

No canal do TecMundo no YouTube é possível acompanhar o evento em tempo real com tradução simultânea e comentários em português.

A transmissão em inglês acontece nesta terça-feira (15) às 14 horas (horário de Brasília) e pode ser assistido ao vivo no site da Apple, na Apple TV em uma smart TV compatível ou no app Apple TV+, ou na Livestream do YouTube.