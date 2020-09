Como assistir às lives do Facebook Watch na smart TV

Se você gosta de assistir os vídeos postados no Facebook ou até mesmo a live de seus streamers favoritos e gostaria de vê-los maior, direto na sua smart TV, saiba que isso é possível. Basta associar o Facebook Watch ao seu aparelho e aproveitar o conteúdo que você gosta!

Não sabe como fazer isso? Confira agora o nosso tutorial! Explicamos passo a passo como assistir live Facebook Watch na TV de forma simples e eficaz. Descubra agora!

Como assistir às lives do Facebook Watch na TV

1° Passo

Antes de mais nada, é preciso ter o aplicativo do Facebook instalado em seu celular, já com o seu login devidamente conectado. O Facebook Watch é um menu específico do app que mostra os vídeos da plataforma, desde aqueles mais curtos e simples até lives maiores, transmitindo partidas de jogos ou shows de cantores famosos.

2° Passo

Com o aplicativo aberto, basta clicar no ícone que mostra três linhas na horizontal, no canto superior direito. Nele, é possível ver diversas outras subdivisões, mas apenas uma importa: Vídeos no Watch. Quando localizá-lo, basta clicar.

Fonte: Editado

3° Passo

Se você quer ver especificamente lives em sua televisão, basta clicar em “Ao vivo”, menu que aparece logo no topo da tela. Existem também outras opções que são organizadas de acordo com o seu gosto, como vídeos de gastronomia, jogos, etc.

Fonte: Editado

4° Passo

Ligue a sua smart TV e conecte-a à rede Wi-Fi. É importante que o celular com o Facebook Watch esteja utilizando exatamente a mesma conexão para que o processo possa dar certo.

5° Passo

Clique na live que você quer ver em sua televisão e procure pelo símbolo mostrado no canto superior direito. É um retângulo com o símbolo do Wi-Fi, basta apertar nele.

6° Passo

O processo anterior deve abrir um novo menu na barra inferior intitulado “Escolher uma TV”. Como o próprio nome diz, nessa parte é preciso que você localize a smart TV da sua casa e clique sobre o nome para poder reproduzir a live selecionada direto no aparelho.

Pronto! Seguindo o passo a passo básico que nós ensinamos, você com certeza será capaz de assistir qualquer live direto em sua televisão. Quando isso acontecer, o Facebook Watch mostra a mensagem “Reproduzindo em SMART TV” e o usuário pode interromper a conexão a qualquer momento.

Esse tipo de função é muito útil para quem pretende ver um show ou gameplay em tela maior para absorver os detalhes ou até mesmo assistir acompanhado sem que todos fiquem aglomerados em torno de um único celular.