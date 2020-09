Como Chelsea, United e Arsenal se reforçaram e gastaram R$ 2 bilhões para acabar com domínio Liverpool-City

A temporada 2020/21 da Premier League começa em 12 de setembro, com cobertura total no ESPN.com.br e transmissão dos canais ESPN, FOX Sports e ainda no ESPN App. O favoritismo, é claro, está nas mãos de Liverpool, o atual campeão, e Manchester City. No entanto, Manchester United, Chelsea e Arsenal abriram os cofres e investiram pesado nas últimas semanas para também concorrerem pelo título.

Desse trio, quem mais colocou a mão no bolso foram os Blues, que torraram 200 milhões de libras (praticamente R$ 1,4 bilhão) em reforços, especialmente para a linha de frente.



Red Devils e Gunners, porém, não ficaram muito atrás, e contrataram bastante para tentarem retomar a estrada das glórias no Campeonato Inglês.

No total, a soma de contratações confirmadas até agora ficou em 297,2 milhões de libras, ou praticamente R$ 2 bilhões.

Relembre todas as contratações:

CHELSEA

O Chelsea investiu em reforços especialmente no ataque, mas sem esquecer da zaga, setor mais criticado da última temporada.

– Kai Havertz (ATA): 72 milhões de libras (R$ 502,5 milhões)

– Timo Werner (ATA): 47,7 milhões de libras (R$ 332,9 milhões)

– Ben Chilwell (ZAG): 45,2 milhões de libras (R$ 315,5 milhões)

– Hakim Ziyech (ATA): 36 milhões de libras (R$ 251,2 milhões)

– Malang Sarr (ZAG): Transferência livre

– Thiago Silva (ZAG): Transferência livre

O total gasto foi de 200,9 milhões de libras, ou R$ 1,402 bilhão.

Boa parte desse montante, porém, foi coberto com a venda de Eden Hazard para o Real Madrid, que foi bem mais cara do que o inicialmente reportado.

Vale ressaltar que a equipe de Frank Lampard ainda está de olho em um goleiro, já que o espanhol Kepa Arrizabalaga inspira pouquíssima confiança.

Kai Havertz durante sua apresentação como jogador do Chelsea Getty Images

ARSENAL

O Arsenal tentou reforçar principalmente sua defesa, que ouviu muitas críticas na última temporada, e focou em nomes pontuais para o ataque.

– Gabriel Magalhães (ZAG): 27 milhões de libras (R$ 188,5 milhões)

– Willian Saliba (ZAG): 27 milhões de libras (R$ 188,5 milhões)

– Pablo Marí (ZAG): 7,2 milhões de libras (R$ 50,3 milhões)

– Cédric (LD): Transferência livre

– Willian (MEI): Transferência livre

O total gasto foi de 61,2 milhões de libras, ou R$ 427,1 milhões.

Cabe salientar que a contratação de Willian Saliba já estava fechada há algum tempo, mas foi permitido ao zagueiro jogar até o final de 2019/20 pelo Saint-Étienne.

O técnico Mikel Arteta ainda aguarda mais reforços para meio-campo e ataque, e novidades podem surgir ainda nos próximos dias.

MANCHESTER UNITED

O Manchester United até o momento garantiu apenas um reforço para o meio-campo.

– Donny van de Beek: 35,1 milhões de libras (R$ 245 milhões)

Todavia, é importante lembrar que os Red Devils investiram pesado na temporada 2019/20, torrando 192,6 milhões de libras (R$ 1,344 bilhão) em jogadores.

Neste pacotão, estavam nomes como o zagueiro Harry Maguire, o meia Bruno Fernandes e o lateral Aaron Wan-Bissaka, todos trazidos a “peso de ouro”.

O treinador Ole Gunnar Solskjaer segue esperando movimentações da diretoria, principalmente por reforços para a defesa.