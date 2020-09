Como Claudia Raia ganhou fama e sucesso ao viver ‘burra gostosa’ na TV · .

Até hoje Claudia Raia é lembrada por uma personagem que interpretou em 1987: a Tancinha de Sassaricando. Ela voltará a fazer parte do imaginário popular a partir desta terça (8), quando a novela começará a ser reprisada no canal Viva. A feirante, criada por Silvio de Abreu especialmente para a atriz, foi um grande sucesso, que ajudou a paulista a ganhar muita fama e reconhecimento por seu trabalho na televisão.

Em Sassaricando, Tancinha era uma mulher de origem humilde, que cresceu sem educação formal e pronunciava as palavras de forma bastante errada. Ela na verdade tinha o próprio dialeto, um sotaque paulistano puxado para o italiano, com o pronome “me” usado em abundância e palavras inventadas.

De acordo com o site Memória Globo, Claudia Raia teve de fazer aulas de prosódia para interpretar a personagem e se mantinha muito atenta à maneira com que dizia suas falas. Se colocasse um erro de pronúncia numa palavra, como “parteleira” em vez de prateleira, tinha que manter essa versão em todos os diálogos seguintes.

Tancinha também era uma feirante, que oferecia frutas aos clientes de um jeito despojado e bem-humorado. Chamava a atenção (principalmente dos homens) nas cenas em que aparecia vendendo “os melão”.

Em depoimento ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, Silvio de Abreu explicou como criou a personagem: “Foi inspirada numa mulher que existiu, que conheci. Ela falava com o filho: ‘Mirton, me vem pra cá. Me estou aqui esperando e você não me aparece!’. Sempre achei engraçado esse jeito de falar”, explicou.

“Pensei numa mulher gostosona –ela não era mas misturei as duas coisas, e meio ingênua. Queria fazer a burra gostosa, a divertida ingênua, um pouco na linha Marilyn Monroe [1926-1962]. Uma mulher que não sabe que é gostosa, com um lado extrovertido, tipo a Sophia Loren, e falando igual à mãe do Mirton.”

“A primeira cena da Tancinha, em que ela vendia melão na feira, foi toda inspirada em Sophia Loren. Eu não criei a Tancinha e depois pensei na Claudia Raia. Criei a Tancinha para a Claudia Raia”, completou o autor.

Claudia Raia revisita Tancinha e brinca com melões em reportagem do Vídeo Show em 2019



Papel marcante

Para Claudia, o papel de Tancinha foi, de fato, um “presente”, ainda que tenha se tornado clichê muitos atores dizerem isso. Até então, ela tinha feito carreira como bailarina teatral e estreado na TV em 1985, em Viva o Gordo. Também havia atuado em três novelas: Roque Santeiro (1985), Cambalacho (1986) e O Outro (1987).

Mas Tancinha foi o papel que lhe fez despontar de vez como uma das principais atrizes de sua geração. A personagem roubou totalmente a cena na novela, com seu triângulo amoroso com o publicitário Beto (Marcos Frota) e o bruto Apolo (Alexandre Frota). Ao comentar a indecisão em relação aos dois, ela dizia: “Me tô divididinha”.

Na revista Visão de 25 de novembro de 1987, a crítica Regina Helena previu que Tancinha seria o destaque da novela: “Claudia Raia é uma prova de que se pode ser bonita e boa atriz. As pessoas devem começar a prestar atenção”.

Claudia Raia reconhece a importância de Tancinha em sua carreira. “Estou muito feliz que Sassaricando está de volta! É uma novela importantíssima na minha vida. Tancinha foi uma grande personagem e o primeiro presente que o Silvio de Abreu me deu. Ela foi a explosão da minha carreira. Até hoje é muito lembrada e me divirto com isso”, ela disse em uma nota oficial divulgada pelo Viva.

Tancinha foi reinterpretada por Mariana Ximenes em 2016, na novela Haja Coração, que foi muito inspirada em Sassaricando. O folhetim será reexibido na Globo no lugar de Totalmente Demais, a partir de outubro.

