Como colocar legendas automáticas em vídeos do IGTV

O Instagram lançou as legendas geradas em tempo real para vídeos no IGTV. No Brasil, o recurso já está disponível e está a caminho de todos os celulares Android e iOS com Instagram instalado.

Atualmente, 15 idiomas já são suportados pelas legendas — entre elas, o português brasileiro. Por padrão, o Instagram configura suas legendas para traduções em português. Para habilitá-la, siga estes passos:

Checando atualizações

Acesse a página oficial do Instagram na sua loja de aplicativos. Ao entrar na Google Play Store ou App Store, confira se há um botão para atualizar o app. Se não tiver, você está pronto para prosseguir para a próxima etapa.

Igor Almenara/Reprodução

Partindo para o app

Entrando na tela principal da rede social, acesse seu perfil no canto inferior direito representado pela sua foto.

Siga para a aba de opções, representado pelo ícone com três linhas no canto no canto superior direito. De lá, acesse “Configurações” na parte inferior da tela.

Igor Almenara/Reprodução

Habilitando as legendas

Entre na seção Conta > Legenda e habilite as legendas automáticas geradas por inteligência artificial. O idioma das legendas já deve estar configurado na língua nativa do app e do celular.

Igor Almenara/Reprodução

Assim que habilitado e tudo estiver dentro dos conformes — incluindo o comportamento do app — os vídeos do IGTV receberão legendas geradas automaticamente sempre que o celular estiver com volume mínimo.