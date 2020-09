Como é o Ramonismo no dia a dia do Vasco? No Bola da Vez, o próprio Ramon Menezes explica

O Bola da Vez deste sábado está Ramonizado. Ramon Menezes, o técnico que transformou o Vasco, é o convidado do programa, às 22h (de Brasília), na ESPN Brasil e no ESPN App.

O comandante, claro, falou muito sobre o chamado Ramonismo, o estilo de jogo que ele implementou em São Januário e que vem colocando o Vasco nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, como é esse esquema no dia a dia com os jogadores?

“É olho no olho, eu sou muito sincero. Eu conheço esses atletas tem um tempo, então nossa relação até quando eu era auxiliar já era muito boa, o respeito sempre existiu. Eles sabem que nós temos é que trabalhar muito, entender que tem que ter uma mudança de comportamento, é o prazer de jogar futebol. O mesmo prazer que você tem com a bola você tem que ter sem a bola, é isso que eu passo para os atletas e eles têm entendido isso”, disse.

Ramon precisou de pouquíssimos jogos para cair nas graças da torcida. Auxiliar permanente do clube, ele assumiu a equipe no fim de março, quando Abel Braga resolveu deixar o cargo. Acabou estreando só no fim de junho, após a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus.

Ele nem conseguiu classificar o time para a fase decisiva do Campeonato Carioca, mas convenceu mesmo assim. Em 11 jogos, são 7 vitórias, dois empates e duas derrotas.

Mesmo com um elenco que não era considerado um dos melhores, o Vasco é o atual 6º colocado do Campeonato Brasileiro.