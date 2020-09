Como encontrar jogos grátis e sem anúncios para Android

Para facilitar a vida dos amantes de jogos mobile, a Google Play Store lançou um novo recurso que permite a aplicação de filtros em seu buscador. Com essa novidade, as pesquisas ficam mais direcionadas e rápidas, facilitando a busca por jogos grátis na plataforma.

O recurso foi incorporado ao aplicativo uma maneira intuitiva, permitindo que qualquer um possa utilizá-lo sem grandes dificuldades. Antes desta possibilidade, o usuário se deparava com uma longa lista de sugestões de aplicativos — que, vale dizer, nem sempre ajudava muito.

Agora, é possível filtrar jogos com base na sua classificação, no valor, se têm ou não publicidade, etc. Os filtros podem ser aplicados diretamente na página inicial ou dentro de uma pesquisa, eliminando as opções menos interessantes.

Jogos grátis e sem anúncios

Pplware Sapo/Reprodução

Para filtrar esses títulos, verifique se você possui a versão mais recente do Google Play Store. Entre no aplicativo e, na página inicial, localize a seção “Explore mais”. Logo abaixo, você poderá ver uma série de filtros pesquisa. Escolha as opções “Instalação grátis” e “Sem anúncios”, e divirta-se!

O que achou desta dica? Compartilhe a sua opinião nos comentários abaixo!