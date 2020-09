Como escolher um PABX para a sua empresa?

Vale a pena colocar um PABX na minha empresa?

Foi-se o tempo em que PABX era somente para empresas enormes e call centers. Com o avanço da tecnologia, esse tipo de telefonia tem sido de grande valia para empresas menores.

Entretanto, apesar de da evolução constante, ainda existem tipos mais antigos no mercado.

Qual PABX é mais indicado para o empreendedor?

Dentre as opções disponíveis no mercado atualmente, como saber qual se encaixa no seu modelo de negócio?

Analógico

A tecnologia mais antiga de todas. O PABX analógico continua disponível no mercado. Possui recursos limitados e o custo é elevado, uma vez que precisa de muitos equipamentos e a manutenção é constante.

Digital

O PABX Digital já está um pouco mais avançado, possui DDR (Discagem Direta para Ramal).

Ainda permite conexão de várias linhas. Ele ganha do analógico em um aspecto, foi feito com uma tecnologia que elimina os ruídos das chamadas. Sim, o analógico está passível de ruídos.

PABX IP

O custo é mais elevado do que os anteriores. Entretanto, possui mais recursos. Um ponto positivo que pode ser negativo, opera via VoIP. Isso é bom porque é uma telefonia moderna, e é ruim no caso desse PABX porque ele não opera por nenhuma outra.

Híbrido – analógico e digital

O PABX híbrido até pode ser considerado bom, uma vez que possui as duas tecnologias. Porém, possui as limitações analógicas também.

Como esse modelo de PABX permite que implante linhas fixas, além de números VoIP, ele é mais indicado para empresas que estão em fase de migração tecnológica telefônica.

PABX Virtual – O mais indicado

O PABX Virtual é indicado pois atende as necessidades de pequenas empresas, não somente das grandes.

Permite ligações internas sem custo;

As taxas para ligações pagas são baixíssimas;

Te dá a opção de ter um “número mais profissional” como as empresas grandes, que comece com 0800 ou 4004;

As chamadas são via VoIP e o armazenamento dele é todo via cloud;

Ou seja, terá um baixo custo de manutenção e infinidades de chamada.

Ainda pode fazer a portabilidade de números antigos da empresa, ou de empresas anteriores, para não perder seus clientes.

Agora quando for adquirir um PABX na sua empresa, não se deixe enganar, procure uma telefonia que comporte o seu crescimento.