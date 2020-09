Como fazer bons resumos de livro para estudar

Em termos amplos, um resumo de livro descreve a obra de ficção ou não ficção. No caso de livros de estudos para concursos, são conteúdos teóricos e técnicos. Para vestibulares entram as obras literárias, mesmo que lidas na íntegra, são captadas melhor depois de se fazer um resumo.

Mas de modo geral, há muitas e muitas matérias para estudar para qualquer meta que seja. Das biografias de história à Constituição Federal é possível criar resumos para facilitar o entendimento.

Selecionamos algumas dicas para você fazer um bom relatório de um livro.

Antes de começar a escrever o resumo

Um bom resumo aborda uma questão ou ponto de vista específico e dá suporte a esse tópico com exemplos específicos, na forma de símbolos e esquemas. Essas etapas o ajudarão a identificar e incorporar esses elementos importantes. Ou seja, desenhe, sinalize, utilize cores e aposte em bordões, palavras-chave e datas.

Tenha certeza da importância da matéria

Não cometa o erro de criar resumos sobre matérias que você já tem um bom conhecimento e já está 100% nas questões, por exemplo. Deixe essa tática para os livros daquelas disciplinas que precisam de reforço, que estão em seu cronograma urgente.

Use itens certos durante a leitura

Isso é muito importante. Mantenha post-its adesivos, canetas marca texto e papeis por perto enquanto lê. Você pode ir anotando suas impressões nas margens, mas é bem melhor ter cadernos ao lado para já ir esquematizando o resumo.

Se você estiver lendo um e-book, por exemplo, certifique-se de saber como usar a função de anotação em seu kindle ou tablet. Leia mais – Kindle: Saiba como é possível estudar com esse aparelho

Leia o livro, de fato

Parece óbvio, mas muitos alunos tentam pegar um atalho e simplesmente ler resumos ou assistir a filmes para criar os seus próprios resumos. Isso, de fato, tende a não ser produtivo.

Afinal, muitas vezes você perde detalhes importantes que podem deixar seu material de estudo incompleto e ineficaz.

Leia aqui: Saiba quais são as desvantagens de estudar apenas com resumos de livros

Preste atenção aos detalhes

Fique de olho nas pistas que o autor forneceu na forma de figuras de linguagem, citações de outras obras ou autores, referências histórias, etc. Isso indicará alguns pontos importantes que sustentam o tema geral.

Use suas post-its adesivos para marcar as páginas. Quando você encontrar pistas ou passagens interessantes, marque a página colocando o post-it no início da linha relevante.

Procure destaques no livro

Ao ler, você deve começar a ver o tema principal e alguns outros em destaque. Em seu caderno especifique eles e dê espaço para as futuras anotações.

É importante fazer essa diferenciação para que seu resumo fique sólido e bem estruturado. Assim também não há confusão e ajuda você a fazer sua própria interpretação do texto.

Desenvolva um esboço bruto

Quando terminar de ler o livro, você terá registrado vários tópicos ou abordagens possíveis para seu objetivo de estudo. Reveja suas anotações e encontre pontos que você possa comprovar com bons exemplos. Crie analogias, relações com outras temáticas.

Aposte no resumo não só de livros, mas de outros tipos de conteúdos. Conheça também 5 aplicativos de resumos de livros para ajudar nos estudos.