Como Gabriel Jesus virou fenômeno pop e hoje tem ‘exército’ para gerenciar carreira e imagem

A temporada 2020/21 da Premier League começa em 12 de setembro, com cobertura total no ESPN.com.br e transmissão dos canais ESPN, FOX Sports e ainda no ESPN App. E para tentar retomar o reinado na Inglaterra, o Manchester City, um dos grandes favoritos ao título, conta com os gols do brasileiro Gabriel Jesus, que vai para sua 5ª temporada na Terra da Rainha.

Até hoje, o matador computou 68 gols em 152 partidas pelos Citizens, com dois títulos de Premier League, um de FA Cup, três da Copa da Liga e dois do Community Shield.

E se dentro de campo seu desempenho é muito bem visto pelo técnico Josep Guardiola, que pediu sua contratação quando o atacante se destacava no Palmeiras, fora das quatro linhas o camisa 9 também vem se transformando em um dos nomes de maior destaque da Inglaterra, graças a um verdadeiro “exército” que forma seu estafe extracampo atualmente.

Prova disso é que o artilheiro foi uma das caras do lançamento das novas camisas do City para a temporada, ao lado de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne e Sergio Agüero.

Além disso, Jesus “bomba” nas redes sociais, possuindo uma verdadeira legião de seguidores. E o atleta, que também representa a seleção brasileira, aproveita sua popularidade tanto para rentabilizar como para se dedicar a causas sociais, principalmente à luta contra o racismo, bandeira defendida por ele já há bastante tempo.

Confira um raio-x do extracampo de Gabriel Jesus:

QUEM FORMA SEU ESTAFE?

Gestão de Carreira: Energy Sports e Talents Sports

Gestão de imagem, marketing e novos negócios: Octagon Brasil

Assessoria de imprensa: Futpress Comunicação

Gestor de performance: André Cunha

Gestão financeira e jurídica: R9 Family Office

QUEM SÃO SEUS PATROCINADORES?

Patrocinadores fixos: Adidas, Gatorade e Guaraná Antarctica

QUANTOS SEGUIDORES TEM NAS REDES?

Instagram: 14,2 milhões

Facebook: 3,2 milhões

Twitter: 1 milhão

TOTAL: 18,4 milhões

POR QUE GABRIEL JESUS É TÃO POP?

De acordo com quem cuida de sua carreira, o camisa 9 conquista os fãs não só pelos gols, mas também por ter uma história “de superação” e pelos relacionamentos que tem com amigos e familiares, especialmente com sua mãe, Vera Lúcia, a quem sempre dedicou seus gols desde as categorias de base do Palmeiras.

“O Gabriel tem uma série de atributos muito interessantes. É um garoto jovem, que acima de tudo preza e mantém uma relação familiar muito saudável e amorosa, com a mãe, irmãos, sobrinhos e amigos. Extremamente batalhador e com uma história de vida de luta e de superação para chegar ao lugar que está hoje”, afirma Daniel Malachias, diretor de novos negócios e atletas na Octagon Brasil, em entrevista à ESPN.

“Destacamos o lado talentoso e aguerrido, sempre muito elogiado, mas também o lifestyle, onde encontramos por exemplo, links com os Games, dos quais é muito fã e joga bastante nas suas horas de folga. A ligação com a comunidade e raízes também é algo que salta aos olhos, dado que sempre está exaltando a comunidade onde cresceu, o Jardim Peri”, acrescenta.

Malachias também salienta que Jesus demonstra “maturidade espetacular”, ainda mais levanto em fala que ele tem só 23 anos.

“Tivemos a oportunidade de começar um trabalho quando o Gabriel chegou no City. E desde a primeira reunião, nos preocupamos em focar a estratégia toda na construção da imagem dele, profissional e pessoal e não apenas trazer patrocinadores. É um trabalho de longo prazo e temos o prazer de ter nele, um jovem com uma mentalidade e maturidade espetaculares”, explicou.

Gabriel Jesus comemora após marcar para o Manchester City sobre o Real Madrid Getty Images

“O atleta, de qualquer esporte, é um agente muito importante de influência e transformação social e buscamos ajudar o Gabriel a se tornar cada vez mais referência para todes que buscam um sonho, pois ele congrega atributos extremamente inspiradores. A família também tem um papel fundamental e inclusive ja participou ativamente de campanhas com ele, o que mostra os valores incríveis desse núcleo ao redor dele”, completou.

Já Marcelo Pettinati, da Energy Sports, que cuida da carreira de Jesus, destaca o fato do brasileiro praticamente nunca se envolver em polêmicas em campo e extracampo, o que ajuda na construção de uma marca forte.

“Primeiro de tudo, nunca tivemos nenhum problema extracampo com o Gabriel. Pelo contrário: ele é exemplo para todos. Talvez ele seja o que menos precisaria se cuidar, buscar mais, e ele sempre dá lição a todos nós de como melhorar e evoluir. Ele nos desafia a melhorar o trabalho porque sempre está querendo mais”, observou, à ESPN.

“E foi nesse momento, na linha da perfomance, que encontramos o trabalho com o (gestor de performance) André Cunha. Algo que tem dado muito certo. O Gabriel é aquele atleta que todo empresário deseja ter: um cara família, que não dá nenhum problema extracampo, prioriza, sim, a profissão dele sempre. Temos uma troca de ideias super sincera em relação a momento de carreira, plenejamento de futuro, participa de absolutamente todas as decisões. Aquele jogador que divide a responsabilidade nas decisões”, explicou.

A ‘EMPRESA GABRIEL JESUS’

Segundo Pettinati, Gabriel Jesus hoje é um ícone tão forte que foi necessário criar uma espécie de “empresa” para gerenciar os dias atuais e os próximos passos do atacante.

“Montamos com o Gabriel uma unidade de trabalho, com cada responsável na sua área, com os melhores na nossa visão, desde assessoria de imprensa, marketing, family office, tudo… Entendemos que o Gabriel era uma marca tão grande que organizamos ele como uma empresa, a ’empresa Gabriel Jesus’. E esse profissionalismo dele e a facilidade que temos de tomar decisões em conjunto ajuda essa engrenagem a funcionar perfeitamente”, exaltou.

play 0:15 Citizens divulgaram camisa nas redes sociais | via @mancity

A “empresa Gabriel Jesus” cuida tanto do “agora” do jogador quanto do futuro.

Seus gestores, inclusive, revelam que o próximo passo do plano para ajudar o brasileiro a se consolidar como “fenômeno pop” é investir no mercado asiático.

“Temos uma marca dele já desenvolvida e claro que o mercado asiático, um ávido apaixonado por futebol, está nos planos. Gabriel é um jogador global e que desperta interesse em todas as partes do mundo. Junto com parceiros globais, pretendemos construir cada vez mais essa marca dele”, contou Daniel Malachias.

PROPAGANDAS E CAMPANHAS

De acordo com Malachias, as origens de Gabriel Jesus no Jardim Peri, bairro paulistano onde ele nasceu e cresceu, são prato cheio para criar propagandas na qual ele seja ponto-chave.

Além disso, a relação com a mãe também é um bom ponto a ser explorado comercialmente.

“Já fizemos várias campanhas envolvendo patrocinadores. Por exemplo, quando distribuímos álbuns da Panini da Copa do Mundo na comunidade do Jardim Peri. Com o Twitter, no Dia das Mães, promovemos uma homenagem a todas as mães e ele fez uma surpresa para a Dona Vera com uma mensagem emocionante”, lembrou.

Com a imagem em alta, o artilheiro do Manchester City também virou “rosto” de importantes campanhas no Brasil e na Europa, além de ter erguido a bandeira contra o racismo.

“Recentemente, com a pandemia e crise generalizada que ela trouxe, o Gabriel esteve envolvido em muitas ações para ajudar nesse momento. Na Inglaterra, esteve, através da iniciativa ‘Players Together‘ no projeto que visa a criação de um fundo para destinar doações ao Serviço Nacional de Saúde britânico [NHS, na sigla em inglês] durante a pandemia”, citou.

“No Brasil, foram leilões de itens especiais promovidos por Guaraná Antarctica, Federação Paulista de Futebol e para a Football Matters e doação de 400 cestas básicas no Jardim Peri. Além disso, se engajou na campanha contra o Racismo da Fifa e também do ‘Players Together‘, com outros grandes jogadores e jogadoras”, acrescentou.

Durante a pandemia, o atacante doou toneladas de alimentos em lives de grupos musicais brasileiros.

“O Gabriel é uma pessoa muito preocupada em ajudar nas causas que ele acredita e se preocupa”, finalizou.