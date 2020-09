Como melhorar o áudio dos fones de ouvido Bluetooth no Android

Os fones de ouvido Bluetooth trazem uma série de vantagens e facilidades, a começar pela maior mobilidade, permitindo atender às chamadas telefônicas enquanto realizamos outras atividades. Além disso, eles eliminam as preocupações com fios embolando e quebrando e funcionam mesmo distantes do celular ou outro dispositivo ao qual estejam conectados.

No entanto, a qualidade do som oferecida por esses modelos pode deixar a desejar, muitas vezes ficando aquém do áudio obtido por meio das versões convencionais, conectadas ao smartphone ou tablet pelo cabo.

Isso acontece devido a alguns fatores, como por exemplo o codec de áudio utilizado no aparelho. Trata-se de um pequeno programa que faz a codificação e a decodificação dos arquivos de mídia, como sons e vídeos.

O som que sai do fone sem fio não está tão bom? Você pode tentar melhorá-lo.Fonte: Unsplash

Você sabia que existe uma maneira bem simples e fácil de tentar melhorar a qualidade do áudio nos fones Bluetooth, apenas modificando o codec de som usado no Android?

Como mudar o codec de áudio

Para realizar a mudança do codec, basta fazer o seguinte:

Passo 1

O primeiro passo é ativar o modo desenvolvedor no Android. Abra o menu “Configurações” do seu celular e toque em “Sobre o telefone”. Na sequência, vá em “Informações do software” e toque sete vezes na alternativa “Número da compilação”.

Ativando o modo desenvolvedor no Android.Fonte: Olhar Digital/Reprodução

Passo 2

Após ativar este modo, retorne à tela de configuração do telefone e toque em “Opções do desenvolvedor”.

Abrindo o novo menu de opções.Fonte: Olhar Digital/Reprodução

Passo 3

Na tela seguinte, escolha a alternativa “Codec de áudio Bluetooth”. O sistema vai abrir um menu cheio de opções e, entre elas, você deve escolher “LDAC”. Esta é uma tecnologia de áudio desenvolvida pela Sony, que propicia o streaming de som de alta resolução nas conexões sem fio.

Ative a opção LDAC.Fonte: Olhar Digital/Reprodução

Passo 4

Em seguida, é preciso definir a qualidade da reprodução. Aqui, sugerimos marcar a alternativa “Qualidade de áudio e de conexão balanceada (660 kbps / 606 kbps)”.

Defina a qualidade do áudio reproduzido.Fonte: Olhar Digital/Reprodução

Passo 5

Finalize o procedimento e reinicie o celular. Quando o aparelho for ligado novamente, ele vai passar a usar o codec LDAC, conhecido por priorizar a alta fidelidade do áudio. Agora, conecte o fone sem fio e faça o teste para verificar a qualidade sonora.

Problemas de incompatibilidade

Ao mudar o codec de áudio Bluetooth do Android, alguns modelos de fones wireless podem não funcionar corretamente, devido à incompatibilidade com o LDAC. Isso costuma acontecer principalmente nos modelos de fones mais simples.

Se houver algum problema para reproduzir o áudio após a modificação na configuração do sistema operacional, você pode testar as outras opções de codecs disponíveis no aparelho, modificando as alternativas comentadas no terceiro passo.

Não gostou de nenhuma delas? É só desativar o modo de desenvolvedor do Android. Na tela de configurações do dispositivo, toque em “Aplicativos”, depois em “Todos” e por fim em “Configurações”. Nesta última opção, pressione o botão “Limpar dados”.

Fazendo isso, o celular voltará a usar o codec padrão, que possui uma maior compatibilidade.