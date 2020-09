Como mudar hábitos para melhorar as notas

Quando ainda dá tempo de melhorar as notas

Se você recebeu notas baixas em trabalhos da faculdade, escola ou então não alcançou a pontuação desejada em simulado do ENEM , por exemplo, ainda há tempo para correr atrás do prejuízo.

Reúna todas as suas dificuldades que lhe renderam as notas baixas. Preste atenção nestes pontos fracos para estudá-los com mais determinação. Se possível, tire dúvidas com um professor. Caso não tenha, busque vídeo-aulas ou então converse com algum colega que esteja estudando para a mesma meta.