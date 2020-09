Como tornar qualquer pequeno espaço produtivo para estudar

Você tem um espaço especial para estudar em casa? Você se senta à mesa para resolver seus problemas de matemática ou equilibra o livro sobre o joelho enquanto se apoia na cama?

Muitos estudantes moram em apartamentos ou pequenas casas, o que torna difícil conseguir um lugar especial apenas para o dever de casa.

Para aqueles precisam usar o chão ou na cama para ler e escrever trabalhos, os estudos podem se tornar um verdadeiro desafio.

No entanto, as estratégias a seguir podem ajudar a tornar seu espaço de trabalho mais produtivo – onde quer que ele esteja. Confira!

Qualquer mesa pode se tornar uma escrivaninha

Pegue seu material de estudo e vá para a mesa da cozinha, por exemplo. A mesa da cozinha costuma ser ideal porque oferece espaço suficiente para se espalhar. Organizadores de pequenos suprimentos, como um suporte de utensílios de escrita ou uma pasta de acordeão, permitirão que você aproveite ao máximo o espaço.

Use fones de ouvido com bloqueio de ruído

Se você estiver respondendo questões ou lendo um PDF de estudos em um ambiente movimentado, certamente enfrentará algumas distrações em potencial. Fones de ouvido que bloqueiam o ruído não aumentam o espaço, mas o ajudam a se concentrar e se concentrar exclusivamente no material à sua frente.

Use travesseiros para postura

Se você lê no chão, não coloque o livro no chão e se abaixe para ler. Essa posição causará tensão nos músculos das costas e do pescoço. Em vez disso, empilhe algumas almofadas no chão e coloque-se numa posição deitada confortável. Você poderá ler por muito mais tempo e se sentirá muito mais confortável ao fazer isso.

Experimente trabalhar ao ar livre

Os estudantes raramente pensam no ar livre ao avaliar possíveis espaços de estudo, mas geralmente é uma ótima opção. Se você tiver um quintal, varanda ou outro espaço ao ar livre compartilhado, considere transformá-lo em uma área de estudo. Mesas externas são ótimas escrivaninhas, e a natureza costuma ser muito menos perturbadora do que espaços internos.

Mantenha-o organizado

Não importa onde você acabe trabalhando, certifique-se de mantê-lo organizado. Depois de cada sessão de estudo, gaste de três a cinco minutos limpando a área: pegue pilhas de papéis, coloque os livros de volta na estante e faça as malas para o dia seguinte. Da próxima vez que você retornar ao seu espaço de estudo , ele estará arrumado, limpo e acolhedor.

E então, por aí o espaço está apertado? Aproveite as dicas para otimizar o lugar para estudar!

