Como usar aplicativos do Android no PC com Windows 10?

Não é segredo que a Microsoft tem investido pesado no aprimoramento das conexões de seu sistema operacional, o Windows, com outros disponíveis no mercado. Em março de 2019, por exemplo, a companhia implementou a funcionalidade de exibição de notificações de dispositivos com Android na tela do PC em tempo real. Agora, chegou a vez de usuários de smartphones com o SO da Google rodarem aplicativos diretamente no computador.

Segundo a empresa, a novidade logo estará disponível para todo o público que tenha aparelhos compatíveis. Com ela, fixar os apps na barra de inicialização, além de utilizá-los para realizar pesquisas, fazer pedidos, bater papo e até jogar, está entre as possibilidades. Para isso, basta utilizar a sua rede Wi-Fi e conectar o Android ao seu computador por meio do Seu Telefone.

É preciso saber, entretanto, que apenas um aplicativo por vez poderá ser executado, já que é um recurso de espelhamento e exibirá somente o que estiver rodando no momento. Ao abrir um outro, o primeiro será substituído.

Novo recurso possibilita interagir com aplicativos para Android em seu PC.Fonte: Reprodução

Clique x Toque

Ainda de acordo com a Microsoft, a experiência não descarta o uso de mouses, trackpads, teclados, canetas ou telas touch de computadores, mesmo ressaltando que nem todos os aplicativos funcionarão com os periféricos, sem especificar quais. De qualquer forma, aqui vão algumas orientações.

Para qualquer interação que exija um toque único, basta clicar uma vez. Ao pressionar o botão direito do mouse, o usuário retorna à página anterior. Por outro lado, clicar e segurar reproduz o efeito de pressionar a tela do smartphone sem tirar o dedo do display, enquanto clicar, segurar e arrastar permite a seleção do conteúdo. Por fim, o rolamento possibilita a navegação entre páginas vertical ou horizontalmente.

Caso o objetivo seja fixar algum app na barra de inicialização do Windows, deve-se abrir o aplicativo Seu Telefone, ir para Aplicativos e clicar com o botão direito na opção desejada.

A lista completa de dispositivos compatíveis está disponível no site da Microsoft.