Como usar o teclado do iPhone e iPad como trackpad em textos

O iOS traz uma série de atalhos úteis, mas nem sempre tão comentados. Um desses atalhos legais é o ‘modo trackpad’, que promete facilitar a digitação e a edição de longas mensagens e textos no celular.

Este atalho foi adicionado ao sistema no iOS 12 e foi lançado para todos os dispositivos exatamente na época em que a Apple estava deixando de adotar o 3D Touch. Basicamente, ele permite que você possa navegar em pontos específicos de um texto, sem precisar apagar palavras inteiras para corrigir algum pequeno erro e afins.

Como usar o modo trackpad

Ativar o modo trackpad no iPhone ou iPad não requer configurações adicionais e ainda é compatível com outros teclados. Mas, no caso, seu dispositivo precisa de pelo menos o iOS 12 instalado para usar a função.

Neste rápido tutorial, utilizamos o teclado nativo do sistema – tanto no iOS quanto no iPadOS o funcionamento é o mesmo. Sabendo disto, eis como ativar e usar o modo trackpad:

digite um texto em qualquer área do sistema: na busca, mensagens, no aplicativo Notas, navegador toque e mantenha o dedo na barra de espaço até que todas as teclas desapareçam (leva cerca de um segundo para acontecer) mova o cursor por todo o teclado, navegando com o dedo, e quando encontrar um ponto de edição basta tirar o dedo da barra de espaços

Modo trackpad no teclado do iPhone.Fonte: Wellington Arruda/TecMundo

O atalho vem ativado como padrão em dispositivos da Apple. Ele possui desempenho melhor com o teclado nativo, pois permite navegar livremente em um texto. Utilizando teclados de terceiros, como o Gboard do Google, a navegação é limitada apenas para os lados.