Conceito mostra iPad Air com Touch ID e USB-C, inspirado no iPad Pro

Há fortes rumores de que a Apple está preparando um novo modelo de iPad Air, este com visual inspirado nos mais recentes iPad Pro. Acompanhando essas informações preliminares, o site Svetapple apresentou conceitos do próximo tablet da gigante.

Até o momento, os rumores relacionados à quarta geração do iPad Air indicam que o tablet terá bordas mais finas, com dimensões próximas do modelo de 11’’ do iPad Pro e arestas evidentes no corpo metálico. O conceito apresentado segue essas indicações e apresenta um iPad Air muito semelhante ao iPad Pro de 2018.

Svetapple/Reprodução

Nas imagens, podemos ver o iPad Air com o Smart Connector na parte de trás e uma única câmera traseira, acompanhada de uma protuberância. Nesse exemplo, o tablet não conta com flash LED, e dá espaço para antenas em uma faixa de plástico logo acima das câmeras.

O conceito também inclui o retorno do Touch ID na próxima geração do iPad Air. O espaçoso botão power logo acima das câmeras poderia ser equipado com um sensor biométrico. Por fim, as renderizações equipam o aparelho com uma porta USB-C, como sugerem os manuais do iPad Air divulgados em rumores anteriores.

Svetapple/Reprodução

Ainda não há informações concretas sobre a quarta geração do iPad Air. Ainda assim, podemos esperar um poderoso tablet, equipado com os processadores A13 ou até um possível A14 Bionic, 4 GB de RAM e armazenamento começando em 128 GB. Segundo o site responsável pelo conceito, podemos aguardar mais informações sobre o dispositivo no dia 8 de setembro.