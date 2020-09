Concurso Câmara de Cerro Corá RN 2020 encerra inscrições hoje (24)

No Estado do Rio Grande do Norte, a Câmara Municipal de Cerro Corá encerra inscrições nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2020. O novo edital de concurso público visa o preenchimento de 08 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista (1 vaga); Assessor Jurídico (1 vaga); Diretor Administrativo (1 vaga); Agente Administrativo (2 vagas); Auxiliar de Serviços Diversos (2 vagas); e Recepcionista (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.051,07 a R$ 2.089,60, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de agosto até às 23h59 do dia 24 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora, no endereço da UEPB. O valor da inscrição oscila entre R$ 85,00 e R$ 100,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos; mais prova prática.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 1º de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso