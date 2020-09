Concurso Câmara Municipal de Cantagalo PR 2020: Salários de até R$ 4.012,10

No Estado do Paraná, a Câmara Municipal de Cantagalo, abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 02 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de contador (01 vaga) e um auxiliar legislativo (01 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.865,50 e R$ 4.012,10, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de setembro (a partir das 12h) até às 23h59 do dia 30 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais/ atualidades e específico; mais prova de títulos (caráter classificatório).

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES

CONTADOR: Executar operações contábeis, tais como: elaborar planos e programas de natureza contábil, elaborar balanços e balancetes contábeis; – Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da Câmara Municipal, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas; – Proceder análise de contas; – Elaborar parecer contábil quando solicitado; entre outros.

AUXILIAR LEGISLATIVO: Executar os trabalhos atinentes às rotinas administrativas da Câmara Municipal, tais como: redigir e expedir ofícios, requerimentos, atas, resoluções, projetos de lei, memorandos, portarias, receber, expedir e protocolar documentos, conferir e coordenar as folhas de pagamento; requisitar materiais e serviços; redigir contratos e assemelhados, integrar comissão de avaliação de bens patrimoniais da Câmara Municipal; entre outros.

