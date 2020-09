Concurso Câmara Municipal de Mangaratiba RJ 2020: Último dia de inscrição!

No Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Mangaratiba tem inscrições até hoje, 17 de setembro de 2020. O edital de concurso público tem por objetivo preencher 08 vagas em todos os níveis de escolaridade no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve atualização no quadro de vagas do certame, passando de 24 vagas para 08 oportunidades. Agora, as vagas estão distribuídas entre os cargos: Assistente de Controle Interno; Operador de Computador; Supervisor Legislativo (2); Supervisor de Informática; Tesoureiro (1); Contador (2); Consultor Jurídico (1); Redator Legislativo (1); e Vigilante (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.293,52 a R$ 2.574,70, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Access. O valor da inscrição oscila entre R$ 48,00 a R$ 95,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetiva (para todos) com 40 questões de língua portuguesa, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 08 de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

