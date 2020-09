Concurso CRM MS 2020: Inscrições abertas para 225 vagas! Até R$7,1 mil!

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul abriu inscrições de edital de concurso público para preenchimento de 225 vagas de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de vigia (15 CR); auxiliar administrativo (15 CR), copeira (15 CR); agente fiscal (1 + 24 CR); assistente administrativo (3 + 42 CR); controlador interno (1 + 24 CR); médico fiscal (1 + 24 CR); analista de informática (15 CR); contador (15 CR); advogado (15 CR); e analista administrativo (15 CR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.499,67 a R$ 7.177,98, mais benefícios.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto QUADRIX. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, raciocínio lógico e matemático e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 06 de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso