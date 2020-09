Concurso CRP MS 2020 tem inscrições prorrogadas novamente! Até R$ 3.061,07!

No Estado do Mato Grosso do Sul, o Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região retifica edital de concurso público para preenchimento de 105 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação II), o concurso teve suas inscrições prorrogadas novamente e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 19 de outubro de 2020, no site oficial do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível médio) e R$55,00 (nível superior).

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo de Secretaria, Agente de Orientação e Fiscalização, Assessor Técnico da Comissão de Ética e Assessoria Técnica. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.814,05 e R$ 3.061,07.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades, legislação, ética na administração pública e noções de direito constitucional; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 8 de novembro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA: Redigir ofícios e demais formas de correspondências, em cumprimento a despachos e/ou pareceres; Realizar compras e reservas de passagens aéreas, assim como providenciar hospedagem para os conselheiros e convidados através de contato e negociação com as agências de turismo; Pesquisar e coletar informações em fontes internas e externas, para dar cumprimento a despachos, pareceres e demandas de qualquer natureza surgidas na instituição; entre outros.

Você Pode Gostar Também:

ASSESSOR TÉCNICO A COMISSÃO DE ÉTICA: Atender o público externo por telefone ou pessoalmente; Fazer atendimento telefônico para orientação dos profissionais em relação ao código de ética e a ética no exercício profissional; Formalizar denúncias; Manter atualizadas as Comissões permanentes e especiais e os GTS da autarquia quanto à legislação vigente relativa à Ética no exercício profissional; Manter em sigilo as informações e materiais inerentes à função; entre outros.

ASSESSORIA TÉCNICA: Subsidiar e acompanhar as deliberações de Plenária, no que se refere às políticas e ações a serem seguidas, elaborando pareceres técnicos e pesquisas, bem como elaborar e acompanhar a execução de projetos, efetivando as políticas e os projetos estratégicos e técnicos da entidade; Assessorar tecnicamente as atividades do Plenário, Diretoria e Comissões Regionais; Manter contato constante com entidades da psicologia e com a sociedade, buscando orientar e esclarecer dúvidas quanto aos procedimentos das instâncias que atua; entre outros.

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: Seguir as diretrizes emanadas diretamente da Comissão de Orientação e Fiscalização; Realizar atividades de orientação à categoria e à sociedade, de acordo com instruções definidas pelo plenário do CRP14/MS, bem como as universidades e aos acadêmicos; Coordenar e/ou executar trabalho de inspeção em clínicas, hospitais, consultórios, empresas, escolas e quaisquer outras entidades que prestem serviços de Psicologia, obedecidas as disposições legais;

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região

: Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região Banca organizadora : Instituto Quadrix

: Instituto Quadrix Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 105

: 105 Remuneração : R$ 1.814,05 e R$ 3.061,07

: R$ 1.814,05 e R$ 3.061,07 Inscrições : até 10 de setembro de 2020

: até 10 de setembro de 2020 Taxa de Inscrição :

: Provas : 8 de novembro de 2020

: 8 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital