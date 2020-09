Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Costa Marques RO 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Costa Marques faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso e processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 138 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2020 (concurso): Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (2); Médico Clínico Geral (5); Médico Veterinário (1); Nutricionista (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (2); Fiscal Tributário (2); Técnico Segurança Trabalho (1); Assistente Social (3); Cirurgião Dentista (3); Contador (1); Professor de Matemática; Professor de Geografia; Psicólogo (3); Agente Administrativo Educação (7); Monitor Escolar (11); Agente de Saúde – Pacs (4); Aux. Oper. Serviços Diversos (12); Coveiro (2); Motorista de Veículos Pesados (Ônibus Escolar) (5); Motorista de Veículos Pesados (Caminhão) (8); Operador de Pá Carregadeira (1); Operador de Motoniveladora Patrol (2); Operador de Motoniveladora PC (Escavadeira Hidráulica PC) (1); Controlador Interno (1); Enfermeiro (5); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (2); Professor Municipal Pedagogo (2); Professor de Educação Física (2); Motorista de Veículos Leves (Ambulância) (3); Motorista de Veículos Leves (4); Operador de Trator de Pneu (3); Operador de Retroescavadeira (3); Técnico de Enfermagem (5); Técnico em Radiologia (1); Merendeira (8); Eletricista (2); Mecânico (2); Professor de História; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Libras (1); e Agente Administrativo (11);

EDITAL nº 03/2020 (processo seletivo): Psicólogo (1); Fonoaudiólogo (1); e Nutricionista (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 9.800,00, por carga horária de 25 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de outubro de 2020 (edital nº 01/2020), no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

Já o edital nº 03/2020, as inscrições foram até o dia 14 de setembro de 2020, presencialmente, na secretaria municipal de educação, localizada na avenida João Suriadakis, nº 1665, setor 2, no horária das 8h às 13h, ou no endereço eletrônico do site Prefeitura.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, geografia e história de Rondônia, legislação e atualidades e conhecimentos específicos de cada cargo; mais prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório) para alguns cargos.

O concurso é válido por 24 meses e processo seletivo por 06 meses, ambos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

