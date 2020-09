Concurso EBSERH 2020 para temporários reabre inscrições até outubro!

O concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Concurso EBSERH) reabriu o período de inscrições do certame até as 22 horas do dia 1º de outubro. A confirmação foi publicada no Diário Oficial da União, edição do dia 24 de setembro.

Para se inscrever, basta o candidato acessar o site da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e procurar pelo edital desejado, desde que o documento tenha sido reaberto. Após isso, basta preencher o “Formulário Eletrônico de Inscrição”, anexar o currículo, diploma e a documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional a serem pontuados.

O resultado final da etapa de avaliação de experiência profissional vai ser publicado no dia 05 de outubro.

Inscrição

Confira a seguir os hospitais e cargos que estão recebendo inscrições:

Hospitais Cargos Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) Médico Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) Médico – Clínica médica Hospital Universidade Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-FURG) Médico Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP-UFF) Médico – Medicina de emergência Maternidade e Hospital? Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN) Médico – Anestesiologista Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM) Anestesiologista Clínica médica Medicina de emergência Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) Medicina de emergência Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT) Clínica médica Medicina de intensiva Anestesiologista Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) Clínica médica Hospital Escola da Univerisdade de Pelotas (HE-UFPEL) Anestesiologista Clínica médica Medicina de emergência Hospital Universitário de Brasília (HUB-UNB) Anestesiologista Clínica médica Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) Médico – Neonatologia Maternidade e Hospital? Universitário Ana Bezerra (HUAB) Ginecologia e Obstetrícia Neonatologia Pediatria

A EBSERH abriu, ao todo, três editais de seleções temporárias. No entanto, até o momento, as vagas serão apenas para os editais 1 e 3. As vagas são para cadastro reserva, com o objetivo de contratar profissionais em caráter temporário.

Os novos profissionais deverão complementar a força de trabalho nos Hospitais Universitários Federais da rede, tendo em vista o cenário atual da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Concurso EBSERH já recebeu mais de 200 mil inscritos

De acordo com informações do Governo, o concurso EBSERH recebeu mais de 225 mil inscritos. Para selecionar um grande quantitativo, todos foram avaliados por meio de provas de títulos e experiência profissional. Com exceção do cargo de técnico de enfermagem, que foi submetido apenas à segunda etapa.

Do total de vagas (6 mil abertas), a distribuição ficou da seguinte forma:

Médicos – 936 vagas;

Enfermeiros – 1.464 vagas;

Técnicos de Enfermagem – 3.276 vagas;

Fisioterapeutas – 585 vagas; e

Engenheiros e Arquitetos – 120 vagas

Confira as funções, carga horária e salários do concurso Ebserh:

Técnico de enfermagem – 36 horas – R$3.255,32

Enfermeiro – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (terapia intensiva) – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (urgência e emergência) – 36 horas – R$6.690,39

Fisioterapia – 36 horas – R$4.725,20

Engenheiro clínico – 40 horas – R$10.350,45

Engenheiro mecânico – 40 horas – R$10.350,45

Arquiteto – 40 horas – R$10.350,45

Médico – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina de Emergência) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (anestesiologista) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (clínica médica) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina intensiva) – 24 horas – R$8.647,57

Lista de hospitais do concurso EBSERH