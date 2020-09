Concurso IBGE 2020 com 6.500 vagas é CONFIRMADO para nível médio e superior

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso IBGE 2020) para o preenchimento de 6.500 vagas temporárias. A portaria autorizativa do certame já foi assinada. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

O documento é assinado pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mário Paes de Andrade.

Estão previstas vagas para os cargos de agente de pesquisa e mapeamento (5.623 vagas) -nível médio; supervisor de coleta e qualidade (552 vagas) – nível médio; agente de pesquisa por telefone (300) – nível médio; e supervisor de pesquisa (25) – nível superior.

Sendo assim, o órgão aguarda apenas a publicação para seguir os prazos estabelecidos pelo documento. O texto prevê contratações, por tempo determinado, de até 6.500 profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O quantitativo liberado não é para atuação no Censo Demográfico, mas sim para pesquisas já feitas comumente pelo IBGE. As contratações estão previstas para iniciarem em janeiro de 2021. Os contratos deverão durar até um ano, com possibilidade de prorrogação.

O edital está previsto para ser publicado em até seis meses, após a divulgação da portaria. Os candidatos serão selecionados por meio do processo seletivo.