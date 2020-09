Concurso Marinha EFOMM 2020: Locais de provas são divulgados

A Marinha do Brasil divulgou os locais de provas do concurso público (Concurso Marinha Efomm 2020) para o preenchimento de 100 vagas para candidatos com o nível médio.

As provas do certame estão confirmadas para este final de semanas. Os exames serão aplicados nos dias 12 e 13 de setembro, da seguinte maneira:

Vale ressaltar que por conta da pandemia do novo Coronavírus, alguns cuidados extras precisarão ser tomados:

Todos os candidatos deverão usar máscaras de proteção durante a realização de todas as etapas previstas no Calendário de Eventos, podendo ser eliminado aquele que não usá-la.

As máscaras devem cobrir todo o nariz e descer até o queixo, para que não sejam formados vãos por onde as gotículas possam entrar.

É recomendado que cada candidatos leve, no mínimo, duas máscaras e, preferencialmente, em cores neutras. A troca de máscara ficará a critério de cada um.

Por não ser aconselhado o uso de bebedouros de aproximação da boca, com jato de água, os candidatos deverão utilizar os copos plásticos descartáveis , que serão disponibilizados, ou suas próprias garrafas de água (apenas garrafa plástica transparente com água).

Os candidatos poderão levar álcool em gel, desde que esteja em individuais e transparentes.

Será permitido o uso de protetores faciais do tipo "face shield", não sendo dispensado o uso da máscara de proteção.

Nos locais onde serão cumpridas as etapas, os candidatos terão suas temperaturas aferidas e, em caso de temperatura acima do normal (maior que 37,7 graus), ou algum outro sintoma de contaminação pela Covid-19, serão orientados a cumprirem a respectiva etapa em recinto separado.

É recomendado que os candidatos evitem aglomerações quando reunidos, especialmente enquanto aguardam a abertura dos portões.

Mesmo antes da abertura, será necessário o uso de máscara.

O concurso da Marinha visa admitir aprovados para admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA – 55 vagas), no Rio de Janeiro – RJ. Além disso, profissionais serão lotados no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA – 45 vagas), em Belém – PA.

Requisitos

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter nível médio completo. A escolaridade deverá ser comprovada no ato da matrícula no curso de formação.

Além disso, será necessário:

ser brasileiro (ambos os sexos), com idade entre 17 e 23 anos em 1º de fevereiro de 2021;

não ter sido condenado por sentença penal transitada em julgado;

estar em dia com as obrigações civis e militares (Art. 14, parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal e Art. 2º da Lei 4.375/64 – Lei do Serviço Militar), as últimas para candidatos do sexo masculino;

não ter sido julgado “incapaz definitivamente” para o Serviço Ativo das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares ou para o Serviço Militar Inicial;

não ser ex-aluno de EFOMM, não ter sido excluído a bem da disciplina ou por inaptidão ao oficialato de qualquer escola preparatória ou de formação das Forças Armadas ou Auxiliares, nem ter sido excluído, a bem da disciplina, do Serviço Ativo ou do Serviço Militar Inicial (SMI) de qualquer organização militar;

possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia; e

cumprir as instruções estabelecidas no Edital.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 15 e 30 de junho de 2020, no site oficial do Ciaga para preencher a ficha de inscrição. A taxa de inscrição vai custar R$65. O prazo para pagamento será até 1º de julho, em qualquer agência.

Provas

Mesmo com a pandemia do novo Coronavírus, a Marinha do Brasil confirmou a data de realização das provas escritas (objetiva e discursiva), que é a primeira etapa do concurso, obrigatória para todos os candidatos.

Os exames estão agendados para acontecer nos dias 29 e 30 de agosto, sábado e domingo, respectivamente. O calendário prevê provas pela manhã, sendo:

abertura dos portões: às 8h fechamento dos portões: às 9h aplicação das provas: de 10h15 às 14h15

No primeiro dia, sábado, serão aplicadas as provas de Português, Redação e Inglês. Já no segundo dia, domingo, será feita a aplicação das provas de Matemática e Física.

Além dessa primeira etapa, os candidatos aprovados serão convocados para realizar as fases posteriores, os chamados eventos complementares:

Seleção psicofísica (eliminatória); Teste de suficiência física (eliminatória); Período de adaptação e verificação de documentos (eliminatória).

Sobre a Covid-19, a Marinha informa que se houver a impossibilidade de serem cumpridos alguns itens do calendário em virtude da pandemia, eles poderão ser alterados. O edital ainda cita a possibilidade do início do curso ser postergado para o segundo semestre de 2021.

O curso de formação, última etapa, está previsto para iniciar no dia 25 de janeiro de 2021, nas devidas organizações militares da Marinha do Brasil.

Informações do concurso