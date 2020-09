Concurso Prefeitura de Aracaju SE 2020 encerra inscrições as 18h de hoje (25)

No Estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Aracaju tem inscrições até as 18 horas de hoje, 25 de setembro de 2020. O novo edital (nº 01/2020) de concurso público visa o preenchimento de 20 vagas para a área fiscal, para o cargo de Auditor de Tributos.

As oportunidades são para os cargos:

Auditor de Tributos – especialidade geral (qualquer área): 14 vagas;

Auditor de Tributos – especialidade Tecnologia da Informação (TI): 06 vagas.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$10.421,52, podendo chegar a R$15mil, se somados os benefícios legais, que ainda não foram informados pela administração municipal.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de agosto (a partir das 10h) até as 18h do dia 25 de setembro de 2020, no endereço eletrônico da Cebraspe. A taxa de inscrição está fixada em R$ 150,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 80 questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de dezembro de 2020, em locais a serem informados em data posterior. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

homologar os lançamentos dos tributos municipais e, quando for o caso, promovê-los de oficio; efetuar diligências e executar procedimentos fiscais destinados a verificar o cumprimento de obrigações tributárias principal e acessória pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação tributária, inclusive os relativos a apreensão de livros, arquivos, documentos e assemelhados; estimar e arbitrar base de cálculo dos impostos municipais; lavrar intimações, autuações, notificações, ocorrências e demais termos, laudos e boletins que se fizerem necessários ao desempenho da atividade fiscal; emitir parecer técnico e responder consulta técnica acerca de matéria tributária e fiscal; participar do plantão fiscal, conforme escala preestabelecida; entre outros.

