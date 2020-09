Concurso Prefeitura de Campos Belos GO 2020 tem inscrições reabertas

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Campos Belos retificou edital de concurso público para preenchimento de 31 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação II), o concurso foi reaberto e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de outubro (a partir das 10h) até as 23h50 do dia 20 de outubro de 2020, no site oficial do Itame. O valor da inscrição oscila entre R$50,00 a R$ 90,00.