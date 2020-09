Concurso Prefeitura de Chapadão do Céu GO 2020 encerra inscrições hoje (21)

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu retifica edital de concurso público para preenchimento de 112 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o novo documento de retificação (retificação I), foi excluído do edital o cargo de agente de serviços de higiene e alimentação.

Com isso, as inscrições para os demais cargos foram reabertas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º até as 23h59 do dia 21 de setembro de 2020, no site da Ganzaroli. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00, R$ 60,00 e R$80,00