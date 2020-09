Concurso Prefeitura de Chapadão do Lageado SC 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital publicado. Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 07 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor Anos Iniciais; Professor Educação Infantil (3 vagas); Técnico em Enfermagem (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Oficial Administrativo (1 vaga); e Oficial de Nível Médio (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.500,43 a R$ 2.886,24, pro carga horária de 15 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de outubro de 2020, na Escola de Educação Básica Otília Muller, localizada na Avenida 29 de novembro, nº 1.672, centro. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática/ raciocínio lógico, informática, atualidades/ conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 8 de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso