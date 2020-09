Concurso Prefeitura de Estância Velha RS 2020 divulga cronograma de PROVAS

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Estância Velha retificou edital de concurso público para preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o novo documento de retificado (retificação II), os candidatos inscrito no certame já podem consultar data, horário e local da realização das provas, bem como todas as orientações para a realização da avaliação.

As vagas destinadas são para os cargos de telefonista/recepcionista, fiscal II, auxiliar de agente administrativo, agente operacional, operador de máquinas, pedreiro, agente administrativo, técnico em contabilidade, técnico em segurança do trabalho e tesoureiro e fiscal de meio ambiente, professor (Alemão, Artes, Educação Física, Geografia, Inglês e Música), psicólogo, fisioterapeuta, médico psiquiatra, assistente social e farmacêutico.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$11.662,40.

Outras retificações

Retificação I – houve a exclusão do cargo de Fiscal Fazendário (1 vaga). Em virtude da mudança, os candidatos que tenham efetuado o pagamento da inscrição podem solicitar a devolução da taxa seguindo as instruções (VEJA AQUI). Também houve mudanças nas atribuições do cargo de Médico Psiquiatra.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 30 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FUNDATEC. O valor da inscrição oscila entre R$66,80 a R$349,87.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de setembro de 2020, em locais e horários a serem informados.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



