Concurso Prefeitura de Mário Campos MG 2020 encerra inscrições hoje (24)

A Prefeitura Municipal de Mário Campos em Minas Gerais, tem inscrições até hoje, 24 de setembro de 2020. O novo edital (nº 01/2020) de concurso público visa o preenchimento de 93 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista I (4);Motorista II (18); Operador de máquinas I (1); Operador de máquinas II (2); Fiscal de posturas (1); Fiscal de rendas (2); Fiscal sanitário (1); Agente de limpeza Urbana (2); Auxiliar de serviços Gerais (7); Fiscal de meio ambiente (1); Fiscal de obras (1); Técnico de enfermagem plantonista (12); Arquiteto (1); Contador I (1); Educador de trânsito (1); Optometrista (1), Psicólogo (1); Vistoriador (1); Advogado I (1); Enfermeiro plantonista (4); Engenheiro ambiental (1); Operário braçal (1); Vigia Patrimonial (5); Eletricista (1); Pedreiro (1); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1); Agente administrativo III (11); Agente de transporte e trânsito (1); Engenheiro civil (2); Farmacêutico (2); e Fisioterapeuta (3).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.168,75 a R$ 2.873,86, por carga horária de 25 a 40 horas semanais e em determinadas cargos, a jornada será atribuída em plantões de 12 horas por 36 de descanso, ressarcidos nos valores de R$ 86,68 a R$ 144,54.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de agosto (a partir das 09h) até às 15h59min do da 24 de setembro de 2020, no site oficial do IBGP Concursos, ou de forma presencial, na Biblioteca Municipal de Mário Campos, localizada na Avenida Governador Magalhães Pinto, Nº 300, Centro, no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 70,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva (para todos);

Prova de títulos para cargos de nível superior;

Prova prática para os cargos de Pedreiro, Operador de Máquinas I e Operador de Máquinas II.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 18 de outubro de 2020 (manhã e tarde). O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

