Concurso Prefeitura de São Vicente Férrer MA 2020 tem EDITAL retificado

o Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer retifica edital de concurso público que visa preencher 114 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, em razão da atual situação de pandemia, as provas objetivas serão aplicadas em data provável no dia 29 de novembro de 2020.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista D (2); Auxiliar Administrativo (4); Agente de Trânsito (3); Fiscal de Tributos (2); Atendente de Hospital (2); Atendente de Farmácia (1); Professor do Ensino Fundamental – Séries Iniciais (40); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Radiologia (1); Agente Comunitário de Saúde (05 vagas); Técnico Agropecuário (2); Técnico Ambiental (1); Agente de Vigilância Sanitária (2); Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas (2); e Técnico em Imobilizações Gessadas (2);

Assistente Social (4); Contador (1); Médico Veterinário (1); Engenheiro Agrônomo (1); Professor do Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa (3); Professor do Ensino Fundamental II – História (2); Professor do Ensino Fundamental II – Matemática (3); Pedagogo (2); Psicopedagogo (2); Professor do Ensino Fundamental II ? Ciências (3); Enfermeiro (3); Enfermeiro Sanitarista (1); Fisioterapeuta (1); Terapeuta Ocupacional (1); Farmacêutico Analista Clínico (1); Professor em Educação Especial (2); e Fonoaudiólogo Educacional (2); Professor do Ensino Fundamental II – Filosofia (2).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 27 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial do site oficial do Instituto Legatus. O valor da inscrição varia entre R$ 78,00 e R$ 118,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/ matemático, noções de informática, atualidades e conhecimentos específicos e locais. As avaliações serão realizadas no dia 29 de novembro de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

