Concurso Prefeitura de Tapira MG 2020 retifica EDITAL para nível médio e superior!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Tapira retifica edital de concurso público para preenchimento de 54 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), foi excluído o cargo de auxiliar de enfermagem, e incluída a oportunidade para técnico em enfermagem.

As vagas destinadas são para os cargos de enfermeiro (4); técnico em enfermagem (6); fonoaudiólogo (1); dentista ESF; enfermeiro ESF; médico clínico geral PSF; orientador escolar (2); auditor fiscal (1); coordenador pedagógico(2); técnico em radiologia (1); psicólogo (2); veterinário(1); técnico em segurança do trabalho (1); advogado (1); assistente social (2); nutrição (1); e dentista pediátrico (1).

Além de vagas para professores dos anos finais do ensino fundamental PEB-II nas áreas de: geografia(1); história (1); português (1); ciências (1); educação física(2); matemática (1); professor – educação infantil – PEI (7); e Professor – anos iniciais do ensino fundamental – PEB I (14).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.239,52 a R$ 17.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de outubro (a partir das 09h) até às 12h do dia 11 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, legislação e/ou didática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios pontuados no edital.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso